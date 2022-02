एक मोबाइल नंबर से ही पूरे परिवार का बन जाएगा आधार पीवीसी कार्ड, जानें आवेदन का आसान तरीका

आप आधार पीवीसी कार्ड लेकर टेंशन फ्री हो सकते हैं। प्लास्टिक का होने की वजह से यह खराब नहीं होता। वैसे तो आधार पीवीसी कार्ड नया नहीं है लेकिन अच्छी बात यह है कि आप केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग कर पूरे परिवार के लिए इसे ऑर्डर कर सकते हैं।

आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज में से एक है। किसी तरह के सरकारी काम हो या प्राइवेट, यह हर जगह काम आता है। नेट बैंकिंग से लेकर राशन की दुकान तक आधार कार्ड की जरूरत होती है। अगर किसी सरकारी योजना का भी लाभ लेना है, तो दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड दिखाना होता है। अधिकतर लोग इसे हर समय पर अपने पर्स में साथ लेकर चलते हैं। छोटा से आधार कार्ड के किसी भी कारण खराब होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। आप आधार पीवीसी कार्ड (Aadhar PVC Card) लेकर टेंशन फ्री हो सकते हैं। प्लास्टिक का होने की वजह से यह खराब नहीं होता। वैसे तो आधार पीवीसी कार्ड नया नहीं है लेकिन अच्छी बात यह है कि आप केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग कर पूरे परिवार के लिए इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी जानकारी यूआईडीएआई (UIDAI) ने अपने आधिकारिक ट्विटर के जरिये दी है।

Get Aadhaar PVC For Whole Family Through One Mobile Number Check Steps