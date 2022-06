स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी के दूसरे नंबर पर लखनऊ, इस शहर ने रचा इतिहास

Startups in UP: उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में एक नया मुकाम बना रहा है। लखनऊ-कानपुर समते तमाम शहरों ने नई नई तकनीकों से नए स्टार्टअप दिए। जिनको दुनिया में स्थान मिला।

उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सफल स्टार्टअप गाजियाबाद में हैं। लखनऊ दूसरे और कानपुर तीसरे नंबर पर है। वाराणसी को चौथी पायदान पर जगह मिली है। यह रैकिंग इजराइल के संगठन ब्लिंक ने जारी की है। इस संगठन ने दुनिया के 100 देशों के एक हजार शहरों में पंजीकृत सफल स्टार्टअप की संख्या के आधार पर यह रैकिंग की है। दक्षिण एशिया में उप्र के इन चारों शहरों ने जगह बनाई है।

Ghaziabad got first and Lucknow on 2nd rank in UP Startup ranking