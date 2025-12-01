उर्दू-हिंदी बचाने की मुहिम में उठी भावुक पुकार, संस्कृति और तहज़ीब की पहचान बचाने की अपील

आज़ाद ने उर्दू के ऐतिहासिक विकास पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि उर्दू का असली सुनहरा दौर मिर्ज़ा ग़ालिब के समय में आया और तभी से इस भाषा ने साहित्य, कविता, शायरी और तहजीब के रूप में दुनिया भर में पहचान बनाई।उन्होंने कहा कि आज उर्दू की हालत पहले जैसी नहीं है, लेकिन अभी भी वक्त है कि इसे बचाया जा सकता है। उर्दू को आठ–नौ राज्यों में दूसरी भाषा का दर्जा तो है, लेकिन यह सिर्फ वोट लेने का तरीका बनकर रह गया है। वास्तविकता यह है कि अगर उर्दू शिक्षकों की सही नियुक्ति कर दी जाए, तो एक ही दिन में लाखों बच्चे इसे सीखने के लिए सामने आ जाएंगे।”