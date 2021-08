Gold Rate Today: 3620 रुपए सस्ता मिलेगा एक तोला सोना, तीन सितंबर तक का है सुनहरा मौका, कर डालें निवेश

लखनऊ. Gold Rate Today. अगले पांच दिन ग्राहकों के पास बाजार भाव से 3620 रुपए सस्ता सोना खरीदने (Gold Rate Today in Lucknow) का मौका है। Goodreturns.com के अनुसार लखनऊ में वर्तमान में दस ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 50940 रुपए है। लेकिन यदि ग्राहक इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो सोमवार 30 सितंबर से 3 सितंबर तक उन्हें 3620 रुपए मतलब 47320 रुपए प्रति दस ग्राम सोना मिल सकता है। सोमवार से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (RBI Sovereign Gold Bond) की अगली सीरीज जारी हो रही है और इस बार इसकी (what is Sovereign Gold Bond) कीमत 47320 रुपए प्रति दस ग्राम रखी गई है।

सरकार की तरफ से आरबीआई ((RBI Sovereign Gold Bond) द्वारा जारी की जाने वाली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की यह छठी सीरीज है। निवेश के तौर पर इसे खूब पसंद किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसी प्रकार का जोखिम नहीं है। एक बार निवेश के बाद मैच्योरिटी के समय इसकी कीमत बाजार के हिसाब से ही तय होगी।

500 रुपए का मिलता है डिस्काउंट भी-

बॉन्ड को कहीं रखने की चिंता नहीं होगी। सभी चीजें ऑनलाइन सिक्योर रहेगी। सोना पर सुहागा यह है कि इसमें निवेश पर सालाना ढाई प्रतिशत का ब्याज मिलता है। न्यूनतम एक ग्राम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया जा सकता है। ऑनलाइन खरीदारी पर पचास रुपए प्रति ग्राम का डिस्काउंट भी मिलता है।