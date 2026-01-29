Gold Rate Today: सोना चांदी आज का भाव, रिकॉर्ड उछाल से बाजार गरम, निवेशकों में हलचल और खरीदार परेशान

Gold Silver Price Today: लखनऊ मंडल के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, डॉलर में उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के बीच कीमती धातुओं ने एक बार फिर निवेशकों और आम खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह रुझान निकट भविष्य में भी जारी रह सकता है, हालांकि बीच-बीच में मुनाफावसूली के कारण हल्की गिरावट भी संभव है। सर्राफा एसोसिएशन के ताजा अपडेट के अनुसार, खुदरा ग्राहकों के लिए 10 ग्राम सोने के दाम इस प्रकार हैं (जीएसटी, मेकिंग व हॉलमार्क शुल्क अतिरिक्त) .