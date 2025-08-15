Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन ने फहराया झंडा, बोलीं – हफ्ते में एक दिन मोबाइल का उपयोग न करने का लें संकल्प

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन, लखनऊ में ध्वजारोहण कर सलामी ली। इस दौरान उन्होंने सभी से एख अपील की।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 15, 2025

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में झंडा, PC- IANS

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन, लखनऊ में ध्वजारोहण कर सलामी ली। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने राजभवन में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षाबलों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने सप्ताह में एक दिन मोबाइल का उपयोग न करने का संकल्प लेने की सलाह दी।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा सप्ताह में एक दिन मोबाइल का उपयोग न करने का संकल्प लेने को कहा कि ताकि स्वास्थ्य पर मोबाइल के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। उन्होंने संदेश दिया, 'स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, तिरंगे झंडे और देश से प्रेम कीजिए, कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए कार्य कीजिए, यही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।'

कार्यक्रम में राजभवन परिवार के सदस्यों द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। राज्यपाल ने सभी कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि राजभवन में कार्यरत लोगों में अद्भुत प्रतिभा है, जो तभी सामने आती है जब उन्हें मंच मिलता है। जिनके पास भी विशेष कला या कौशल है, वे राजभवन के बच्चों को उसे सिखाने के लिए आगे आएं।

राज्यपाल ने कहा कि जीवन का उद्देश्य स्वस्थ रहना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजभवन में कर्मचारियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से बीएमआई परीक्षण कराया गया है तथा अब घुटनों और पेट से संबंधित समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि प्रसिद्ध काइनेसियोलॉजिस्ट और आलयम रिहैब केयर के संस्थापक डॉ. दीपेन पटेल के निर्देशन में राजभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का घुटने और पेट का उपचार किया जाएगा।

राज्यपाल ने कल आयोजित सांस्कृतिक संध्या की सराहना करते हुए कहा कि पूरा कार्यक्रम प्रभावी, प्रेरणादायक और आत्मसात करने योग्य था। इस अवसर पर उन्होंने डॉ. सुष्मिता झा तथा भारत सरकार के संस्कृति विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. रत्नेश के ‘श्रीराम विवाह’ पर किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि इस कला को राजभवन के बच्चों को भी सिखाया जाए, ताकि उनके कौशल को और निखारा जा सके।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित भी किया।

15 Aug 2025 07:46 pm

