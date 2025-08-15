राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन ने फहराया झंडा, बोलीं – हफ्ते में एक दिन मोबाइल का उपयोग न करने का लें संकल्प

राज्यपाल ने कहा कि जीवन का उद्देश्य स्वस्थ रहना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजभवन में कर्मचारियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से बीएमआई परीक्षण कराया गया है तथा अब घुटनों और पेट से संबंधित समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि प्रसिद्ध काइनेसियोलॉजिस्ट और आलयम रिहैब केयर के संस्थापक डॉ. दीपेन पटेल के निर्देशन में राजभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का घुटने और पेट का उपचार किया जाएगा।