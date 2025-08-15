संभल सांसद बर्क ने भरा 1.35 लाख रुपये का जुर्माना, अब 30 दिन में ढहाना होगा अवैध निर्माण

यह मामला संभल के थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला दीपासराय में बन रहे 'बर्क मंजिल' से जुड़ा है। 5 दिसंबर 2023 को विनियमित क्षेत्र अधिकारी ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने पर सांसद को नोटिस जारी किया था। लगभग 250 दिन तक चली सुनवाई के बाद 12 अगस्त 2024 को एसडीएम विकास चंद्र की अदालत ने 151 वर्ग फीट क्षेत्र को अवैध घोषित करते हुए 30 दिन में खुद हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर अवैध हिस्से को ध्वस्त करेगा और इसके खर्च की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी।