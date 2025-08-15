शिवपाल यादव का पूजा पाल पर हमला, बोले- ‘अब कभी नहीं बन पाएंगी विधायक, केशव जैसा होगा हाल’

पूजा पाल ने आगे कहा कि, 'ये पीडीए की बात करते हैं। मैं भी तो पिछड़ी जात की हूं। मैं परेशान महिला थी, मैंने सिर्फ कदम इसलिए बाहर निकाला चौखट से क्योंकि मेरे साथ घटना हुई। मेरे पति की दिन दहाड़े हत्या हुई। उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। मेरी शादी को मात्र नौ दिन हुए थे। मेरे घर में कोई आदमी नहीं था और ना कोई कुछ करने वाला था। तब जाकर मैं घर से बाहर निकाली। ऐसे में जो ये पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो एकदम साफ साबित कर दिया है कि ये पीडीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे।'