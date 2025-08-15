शिवपाल यादव का पूजा पाल पर हमला, बोले- ‘अब कभी नहीं बन पाएंगी विधायक, केशव जैसा होगा हाल’

विधानसभा सदन में सीएम योगी की तारीफ करना विधायक पूजा पाल को भारी पड़ गया। समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सपा ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का कारण बताया। पार्टी से निष्कासित होने के बाद पूजा पाल ने जमकर हमला बोला। इसके बाद सपा महासचिव शिवपाल यादव का भी रिएक्शन आया।
शिवपाल यादव ने कहा कि पूजा पाल का हाल केशव प्रसाद मौर्या जैसा होगा। वह अब कभी विधायक नहीं बन पाएंगी। आपको बता दें कि शिवपाल यादव इटावा पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने कहा कि, 'पूजा पाल सपा से विधायक थीं। उनको पार्टी में अनुशासन से रहना चाहिए था। अब देखना भाजपा के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो हुआ था एमपी हारे, विधायकी हारे. अब पूजा पाल कभी विधायक नहीं हो पाएंगी।'
शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अनाप-शनाप और झूठी बातें बोलते हैं। भाजपा ने पिछले आठ साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने किसानों, बिजली की समस्या, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। शिवपाल ने कहा कि प्रदेश नौकरशाही के भरोसे छोड़ दिया गया है।
सपा से निष्कासित किए जाने के बाद पूजा पाल का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि, 'मैं सिर्फ एक विधायक नहीं हूं बल्कि हजारों पीड़ित महिलाओं की आवाज भी हूं और उन्होंने मुझे आज सदन में भेजा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के कई ऐसे पीड़ित परिवार का न्याय दिलाया है। मैं जब पार्टी में थी तबसे ये कह रही हूं कि उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाया है। जो सही होगा उसे सही ही बोला जाएगा और मैं इसपर अभी भी कायम हूं।
पूजा पाल ने आगे कहा कि, 'ये पीडीए की बात करते हैं। मैं भी तो पिछड़ी जात की हूं। मैं परेशान महिला थी, मैंने सिर्फ कदम इसलिए बाहर निकाला चौखट से क्योंकि मेरे साथ घटना हुई। मेरे पति की दिन दहाड़े हत्या हुई। उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। मेरी शादी को मात्र नौ दिन हुए थे। मेरे घर में कोई आदमी नहीं था और ना कोई कुछ करने वाला था। तब जाकर मैं घर से बाहर निकाली। ऐसे में जो ये पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो एकदम साफ साबित कर दिया है कि ये पीडीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे।'
पूजा पाल पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी हैं, जिनकी 2005 में हत्या कर दी गई थी। राजू पाल की हत्या के बाद, पूजा पाल ने राजनीति में कदम रखा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। बाद में वह सपा में शामिल हो गईं और 2022 के विधानसभा चुनाव में चायल सीट से विधायक चुनी गईं। पिछले कुछ समय से वह पार्टी लाइन से अलग बयान दे रही थीं, जिसके चलते उन्हें सपा से बाहर कर दिया गया।