BHU के प्रोफेसर ने प्लेन से बुलाए हमलावर, विभागाध्यक्ष की हत्या की दी थी सुपारी

प्रो. वेंकटेश लू ने अपने दो पूर्व छात्रों, बूतपुर भास्कर और कासिम बाबू, को इस हमले के लिए किराए पर लिया। दोनों को दूसरे राज्य से हवाई जहाज से बुलाया गया और प्रो. रामचंद्रमूर्ति पर हमला करने का जिम्मा सौंपा गया। लू ने आरोपियों को बताया कि रामचंद्रमूर्ति उन्हें प्रशासनिक मुद्दों पर परेशान कर रहे हैं। भास्कर और कासिम ने स्थानीय अपराधी गणेश पासी के साथ मिलकर सूरज दुबे, प्रदुम्मन यादव, विशाल यादव और वेदांत भूषण मिश्रा को शामिल किया और हमले को अंजाम दिया।