लखनऊ

मेरे पति के हत्यारे को मिट्टी में मिलाने… सपा विधायक ने की भाजपा सरकार की तारीफ

UP Assembly:विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने योगी सरकार की तारीफ की। पूजा पाल ने कहा कि मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम किया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम नीति का स्पष्ट उदाहरण है।

लखनऊ

Aman Pandey

Aug 14, 2025

up vidhansabha news live, up vidhansabha live, up assembly news live, up news, यूपी विधानसभा लाइव अपडेट, यूपी विधानसभा मानसून सत्र, यूपी विधानसभा हंगामा, यूपी समाचार, यूपी विधानसभा समाजवादी पार्टी
PC: ANI

उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'विजन डॉक्यूमेंट 2047' पर 24 घंटे चली मैराथन चर्चा को संबोधित करती समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने कहा, "मैंने अपना पति खोया है, सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया।

मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों मिट्टी मिलाया है। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है… 'मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया'…मैं उनके इस ज़ीरो टॉलरेंस का समर्थन करती हूं। मैंने तब आवाज़ उठाई जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता… जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया…"

'पूजा पाल को न्याय मिला'

उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, " सदन में पूजा पाल ने जो विषय उठाया और जिस प्रकार से वो बोल रही थीं वो बेटी सिर्फ घर संभालने आई थी वह बेटी उस समय से संघर्ष कर रही थी और उसे न्याय कब मिला जब योगी जी की सरकार आई। तब उसने कहा कि ऐसे गुंडे बदमाशों को मिट्टी में मिलाने का काम किसी ने किया है तो योगी जी ने किया है। पूजा पाल को वास्तव में न्याय मिला है..'

14 Aug 2025 08:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मेरे पति के हत्यारे को मिट्टी में मिलाने… सपा विधायक ने की भाजपा सरकार की तारीफ

