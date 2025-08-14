मेरे पति के हत्यारे को मिट्टी में मिलाने… सपा विधायक ने की भाजपा सरकार की तारीफ

उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, " सदन में पूजा पाल ने जो विषय उठाया और जिस प्रकार से वो बोल रही थीं वो बेटी सिर्फ घर संभालने आई थी वह बेटी उस समय से संघर्ष कर रही थी और उसे न्याय कब मिला जब योगी जी की सरकार आई। तब उसने कहा कि ऐसे गुंडे बदमाशों को मिट्टी में मिलाने का काम किसी ने किया है तो योगी जी ने किया है। पूजा पाल को वास्तव में न्याय मिला है..'