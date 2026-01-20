20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘मुझे’ बच्चे के RTE के तहत निजी स्कूल में एडमिशन के लिए क्या करना होगा? कब से शुरू पहला चरण और पूरी प्रकिया

UP School RTE Admission 2026 Process: RTE के तहत निजी स्कूल में एडमिशन के लिए क्या करना होगा? कितने चरणों में प्रक्रिया पूरी होगी और कौन से दस्तावेज जरूरी? जानिए।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 20, 2026

how to take admission in private schools under rte complete process first phase from february 2 up

RTE के तहत निजी स्कूल में एडमिशन के लिए क्या करना होगा? फोटो सोर्स-AI

UP School RTE Admission 2026 Process: यूपी में RTE ( Right To Education) के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन को लेकर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत दाखिले के लिए राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है।

School RTE Admission 2026: आरटीई के तहत एडमिशन कैसे मिलेगा?

शासनादेश के मुताबिक, प्राइवेट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए RTE कोटे के तहत एडमिशन प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत पात्र अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

UP RTE Admission: क्या है उद्देश्य

सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके। RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर आगे की जानकारी, आवेदन की समय-सीमा और लॉटरी से जुड़े विवरण जल्द ही जारी किए जाएंगे।

UP Private Schools Admission RTE: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

RTE के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए अभिभावकों को ऑफिशियल वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस पोर्टल के माध्यम से RTE कोटे के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों की सूची, पात्रता शर्तें और अन्य जरूरी जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे अभिभावक घर बैठे ही अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे।

Lucknow: RTE के तहत स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी पूरी

शासनादेश के अनुसार, इस बार शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी।

पहले चरण: इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी तक किए जा सकेंगे। इस चरण की लॉटरी 18 फरवरी को निकाली जाएगी, जबकि स्कूल आवंटन 20 फरवरी को किया जाएगा।

दूसरा चरण: इसमें आवेदन की प्रक्रिया 21 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगी। इस चरण की लॉटरी 9 मार्च को होगी और स्कूल आवंटन 11 मार्च को किया जाएगा।

तीसरा चरण: इसके तहत आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। इस चरण की लॉटरी 27 मार्च को निकाली जाएगी और स्कूल आवंटन 29 मार्च को किया जाएगा।

RTE के तहत स्कूल में एडमिशन के लिए जरूरी दस्तावेज

RTE के तहत दाखिले के लिए अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र (Income certificate), निवास प्रमाण पत्र (Address Proof) और जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा, यदि छात्र दिव्यांग श्रेणी में आता है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा।

UP News: पहले चरण में ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी तक

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी के स्तर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, पहले चरण में ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। इस अवधि के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) या नामित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

Lucknow: लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और इसे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। स्कूल आवंटन के बाद चयनित अभिभावकों को निर्धारित समय सीमा के अंदर संबंधित स्कूल में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराते हुए प्रवेश से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

ये भी पढ़ें

12 साल की लड़की की 2 योनि; जन्म से ही पहनना पड़ता था डायपर! कुदरत का करिश्मा या कुछ और?
लखनऊ
12 year old girl has two genitals no control over urine know whole matter lucknow

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

शिक्षा

school education

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 12:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘मुझे’ बच्चे के RTE के तहत निजी स्कूल में एडमिशन के लिए क्या करना होगा? कब से शुरू पहला चरण और पूरी प्रकिया

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरा निकाह करा दो…150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, पुलिसवाले समझाने में जुटे

लखनऊ

UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस SI और ASI भर्ती फॉर्म में सुधार करने का लास्ट चांस, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UP Police Bharti 2026
शिक्षा

सपा में रहते अपर्णा यादव ने मुलायम परिवार की कई बार की ‘मटिया पलीद’! साथ चलते रहे ये विवाद

aparna yadav made mulayam family uncomfortable many times while in sp know controversies
लखनऊ

UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम, ठंड कमजोर, कोहरे में कमी, 22 जनवरी से प्रदेश में बारिश

प्रदेश में ठंड से राहत, 22 जनवरी से व्यापक वर्षा के आसार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

सर्राफा बाजार में ऐतिहासिक उछाल, चांदी तीन लाख के पार, सोना 1.49 लाख पर पहुँचा

चांदी 3 लाख के पार, सोना ₹1,49,000 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.