‘मुझे’ बच्चे के RTE के तहत निजी स्कूल में एडमिशन के लिए क्या करना होगा? कब से शुरू पहला चरण और पूरी प्रकिया

RTE के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए अभिभावकों को ऑफिशियल वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस पोर्टल के माध्यम से RTE कोटे के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों की सूची, पात्रता शर्तें और अन्य जरूरी जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे अभिभावक घर बैठे ही अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे।