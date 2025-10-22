काकोरी में दलित बुजुर्ग से मंदिर में पेशाब चटवाया, वीडियो से मचा बवाल, सियासत गरमाई”

सोमवार शाम बुजुर्ग रामपाल की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। वे शीतला माता मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए। इसी दौरान उनकी पेशाब छूट गई। आरोप है कि पास की दुकान पर बैठे स्वामीकांत उर्फ पम्मू नाम के व्यक्ति ने यह देखा तो वह भड़क उठा। आरोपी ने बुजुर्ग पर मंदिर अपवित्र करने का आरोप लगाया। जबरन उनसे पेशाब चटवाई। इसके बाद उनसे मंदिर धुलवाया गया। घटना के दौरान बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। लेकिन उन्होंने रात को किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह उन्होंने अपने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।