बारात ले जाने के लिए बुक कर सकेंगे ट्रेन, लोगों के लिए IRCTC का बड़ा प्लान

India Railways IRCTC Update: अब शादी बारात जाने के लिए ट्रेन की बुकिंग भी हो सकती है। धूम-धाम के साथ बैंड बाजा बारात के साथ अपनी ट्रेन लेकर बारात पहुंचिए।

अभी तक आपने लोग शादी समारोह के मौके पर कार, बस आदि बुक कर लेते हैं। ताकि बारात को गंतव्य तक ले जाया जा सके। लेकिन अब आप बारात लेने के लिए ट्रेन भी बुक कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के लिए कोच और पूरी ट्रेनों को बुक करने की नई सुविधा शुरू की है। जिससे आपकी बारात कितनी भी दूर क्यों न हो। बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिस जगह ट्रेन बुक करना चाहते हैं वह रेल रूट पर हो। इसके लिए आपको सीधे IRCTC से संपर्क करना होगा। हर साल अलग-अलग ट्रेनों में 100 से ज्यादा कोच बुक किए जा सकते हैं। कुछ जरूरी दस्तावेज देने के बाद आप बारात के लिए ट्रेन बुक कर सकते हैं। साथ ही अपनी बारात को गंतव्य तक ले जाएं।

