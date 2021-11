आधार कार्ड में एक से ज्यादा बार बदलवा सकते हैं यह जानकारियां, जानें क्या है पूरा प्रोसेस

Information in Aadhar Card can be Changed More Than One Time- आधार कार्ड (Aadhar Card) सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में से एक है। किसी भी तरह के सरकारी स्कीम का लाभ लेना हो या कोई कोई फॉर्म भरना हो, आधार कार्ड का इस्तेमाल लगभग हर जगह होता है। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि आपके इस डॉक्यूमेंट में सारी जानकारी बिल्कुल सही हो।