Inspire Award: इंस्पायर अवार्ड मानक में लखनऊ पांचवें स्थान पर, उन्नाव अव्वल

मंडलीय अधिकारियों का कहना है कि शेष समय में नामांकन में सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे। शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को सक्रिय रूप से प्रेरित करें और समय पर आवेदन सुनिश्चित करें। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के नामांकन में लखनऊ का प्रदर्शन इस बार अपेक्षाकृत कमजोर रहा। जहाँ पहले लखनऊ मंडल हमेशा अव्वल रहता था, अब उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर खीरी ने बढ़त बना ली है। अधिकारियों का मानना है कि सही प्रयास और जागरूकता से अंतिम समय में भी नामांकन बढ़ाए जा सकते हैं।