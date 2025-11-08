कटाक्ष से कमबैक तक! आकाश आनंद पर सियासी वार करने वाले जयप्रकाश की बसपा में घर वापसी, मायावती ने सौंपी बंगाल-ओडिशा की कमान

Jayprakash singh returns to BSP: बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह की आखिरकार पार्टी में घर वापसी करा दी है। जयप्रकाश ने मायावती से अपनी सभी पुरानी गलतियों पर माफी मांगी, जिसके बाद उन्हें पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया गया। मायावती ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों का प्रभारी नियुक्त किया है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चलते यह जिम्मेदारी बेहद अहम मानी जा रही है।