पूजा पाल पर भड़कीं जूही सिंह, बोलीं- सपा पर झूठे आरोप, अखिलेश यादव ने हमेशा दिया साथ

वहीं, ग्रेटर नोएडा के कासना में दहेज के लिए एक महिला को जिंदा जला देने की घटना को जूही सिंह ने शर्मनाक बताया। उन्‍होंने कहा कि हमारे पास सख्त कानून हैं, लेकिन सरकार उन्हें लागू नहीं करती। एक महिला को जलाकर उसकी हत्‍या कर दी गई। महिलाओं को हमें शिक्षित और सुरक्षित बनाने की जरूरत है। निरंतर उसकी प्रताड़ना होती रही। इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, महिलाओं के प्रति निरंतर संगीन अपराध बढ़ रहे हैं। यह सरकार संवेदनहीन हो चुकी है।