पवन सिंह पर ज्योति का सनसनीखेज आरोप! बोलीं- उन्होंने जबरन अबॉर्शन की गोलियां खिलाईं; वो मुझे पत्नी मान लें, मैं राजनीति छोड़ दूंगी

Pawan Singh Jyoti Singh controversy: भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के आरोपों पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने जोरदार जवाब दिया है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत में ज्योति ने कहा कि वह 5 तारीख को पवन सिंह से मिलने लखनऊ आई थीं। वहां पहुंचते ही उन्हें गार्ड ने ऊपर जाने से रोक दिया। ज्योति का कहना है कि पवन सिंह की ओर से यह कहा गया कि पुलिस पहले से मौजूद थी, जो पूरी तरह झूठ है।