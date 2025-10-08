पवन सिंह पर ज्योति का सनसनीखेज आरोप! बोलीं- उन्होंने जबरन अबॉर्शन की गोलियां खिलाईं; वो मुझे पत्नी मान लें, मैं राजनीति छोड़ दूंगी

पवन सिंह पर ज्योति का सनसनीखेज आरोप! Image Source - 'Instagram' @jyotipsingh999
Pawan Singh Jyoti Singh controversy: भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के आरोपों पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने जोरदार जवाब दिया है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत में ज्योति ने कहा कि वह 5 तारीख को पवन सिंह से मिलने लखनऊ आई थीं। वहां पहुंचते ही उन्हें गार्ड ने ऊपर जाने से रोक दिया। ज्योति का कहना है कि पवन सिंह की ओर से यह कहा गया कि पुलिस पहले से मौजूद थी, जो पूरी तरह झूठ है।
ज्योति ने कहा कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अगर वह उन्हें पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लें तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगी और अपने परिवार से भी नाता तोड़ देंगी। उन्होंने बताया कि 15 साल से जिस पार्टी के लिए पवन सिंह स्टार प्रचारक हैं, वहां से खुद का टिकट नहीं मिल सका, तो वे उन्हें कैसे चुनाव का टिकट दिला सकते हैं।
ज्योति ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पवन सिंह ने उन्हें लगातार गर्भपात की दवा दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी विवाद को बढ़ाना नहीं है, लेकिन सच को दबाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वे केवल अपने हक और सच्चाई के लिए सामने आई हैं।
ज्योति ने बताया कि जब वे पवन सिंह से मिलने गईं, तो प्रशासन बुलाकर बदतमीजी की गई। पवन सिंह और उनके भाई रितिक सिंह अलग-अलग बातें कर रहे थे। ज्योति ने कहा कि उनसे मिलने के लिए उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। स्टाफ ने उन्हें कमरे से बाहर कर दिया और मेंटेनेंस के नाम पर एक रुपया भी नहीं दिया गया।
ज्योति ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय उन्हें सिर्फ साड़ी खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे। उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह से सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि पवन सिंह को सुरक्षा मिल गई है, लेकिन उनकी सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
ज्योति ने बताया कि तनाव में आकर उन्होंने 25 स्लीपिंग पिल्स खा ली थीं और मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुईं। उनका कहना है कि पवन सिंह ने उन्हें लगातार बदनाम किया। वे आज भी तैयार हैं अपना रिश्ता बचाने के लिए, बशर्ते पवन सिंह उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें।
पवन सिंह ने कहा कि परिवार की बातें कमरे में होती हैं, कैमरे पर नहीं। उन्होंने कहा कि ज्योति का अपनापन चुनाव से एक-दो महीने पहले ही दिखा। उन्होंने बताया कि महिला के आंसू दुनिया को दिख जाते हैं, लेकिन पुरुष का दर्द किसी को नजर नहीं आता। पवन सिंह ने जोर देकर कहा कि वह हर बार सफाई देने के पक्ष में नहीं हैं।
