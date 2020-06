सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला, इस वर्ष नहीं होगी कावड़ यात्रा

लखनऊ. 5 जुलाई से शुरू होनी थी वाली कावड़ यात्रा (Kanwar Yatra) स्थगित कर दी गई है। कोरोना (Coronavirus) महामारी के कारण संक्रमण के फैलने की आशंका के चलते इसे स्थगित करने का फैसला लिया गया है। हर साल करीब 5 करोड़ कांवड़िया इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। हालांकि, स्थानीय स्तर पर गाइडलाइंस के अनुसार लोगों को जलाभिषेक करने की इजाजत होगी। सीएम योगी ने हरियाणा व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर यह फैसला लिया है।

वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत-

कांवड़ संघों और संत महात्माओं की ओर से भी इस बार कावड़ यात्रा न करने का प्रस्ताव रखा गया था। शनिवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत संग वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस पर विचार विमर्श किया। अंत में लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल व कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे स्थगित करने पर सामूहिक सहमति बनी।

In a meeting today with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar, via video conferencing, it has been decided to postpone 'Kawad Yatra' in view of #COVID19 pandemic: Office of Chief Minister of Uttarakhand pic.twitter.com/AUC1uyfT0i