यूपी में 'कन्या सुमंगला योजना' में 2 लाख लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा

Kanya Sumangala Yojana in Uttar Pradesh and its beneficiaries

Kanya Sumangala Yojana: यूपी में कन्या सुमंगला योजना बेटियों के लिए बनाई गयी है ताकि उन्हें कोई बोझ ना समझा जाये| इस योजना में बेटियों को उनके पैदा होने से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तक का सारा खर्च सरकार उठाती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं|

लखनऊ.Kanya Sumangala Yojana: कन्या सुमंगल योजना यूपी सरकार द्वारा की गयी एक पहल है जिसके माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु नए नए अवसर प्रदान किये जा रहे हैं| जिसके तहत 2021 में इस योजना से कम से कम दो लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। महिला कल्याण एवं बाल विकास निदेशक मनोज राय ने कहा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और इसी क्रम में अगले तीन महीनों के लिए लाभार्थियों को जोड़ा जाना है| राज्य में 10.01 लाख से अधिक लड़कियां लाभान्वित हो चुकी हैं। बालिकाओं को इस योजना में जन्म से लेकर शिक्षा तक लाभ मिलता है|

2021 तक कन्या सुमंगला योजना में लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य

यूपी सरकार ने दिसंबर 2021 तक 'कन्या सुमंगला योजना' के तहत कम से कम दो लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत, एक बालिका को उसके जन्म के समय से शुरू होने वाले लगभग 15 वर्षों की अवधि में 15,000 रुपये दिए जाते हैं।



महिला कल्याण एवं बाल विकास निदेशक मनोज राय ने क्या कहा

महिला कल्याण एवं बाल विकास निदेशक मनोज राय ने कहा कि राज्य सरकार सभी 75 जिलों में नए लाभार्थियों की पहचान करेगी। उन्होंने कहा, 'सभी जिलों को लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कहा गया है ताकि हम इन लड़कियों को शिक्षित कर सकें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकें। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण और बाल विकास विभाग ने एक कार्य योजना जारी की है, जिसमें सभी जिलों को विशिष्ट लक्ष्य दिए गए हैं और वे उसी अनुसार काम करेंगे।' राय ने कहा कि सभी जिले के लिए चरणबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

अगले तीन महीनों का लक्ष्य

15 अक्टूबर तक, जिलों को 70,000 नए लाभार्थियों को कवर करने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह नवंबर में 70,000 और लाभार्थियों को जोड़ा जाना है। दिसंबर में, योजना के तहत अन्य 60,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा।

कन्या सुमंगला योजना कब लागू हुई और कितने हुए लाभान्वित

यह योजना 1 अप्रैल, 2019 को लागू की गई और इससे पहले ही राज्य में 10.01 लाख से अधिक लड़कियां लाभान्वित हो चुकी हैं। उन्हें सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से धन हस्तांतरित किया गया है। 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत योजना में 1.55 लाख से अधिक नए लाभार्थी जोड़े गए हैं।

जन्म से लेकर शिक्षा तक का योजना के तहत लाभ

'कन्या सुमंगला योजना' के तहत लाभार्थियों को जन्म के समय से चरणबद्ध तरीके से 15,000 रुपये दिए जाते हैं। जन्म और पहले टीकाकरण के समय क्रमश: 2,000 रुपये और 1,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके बाद कक्षा 1 से 6 में प्रवेश के समय सभी को 2,000 रुपये दिए जाते हैं। 3,000 रुपये की पांचवीं किस्त तब दी जाती है जब एक लड़की कक्षा 9 में नामांकित होती है, जबकि 5,000 रुपये की अंतिम किस्त तब दी जाती है जब एक लड़की पास हो जाती है। कक्षा 12, स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है। इस बीच, 2021-22 में 'डेस्टीट्यूट वूमन' योजना में 1.73 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है, जबकि पिछले 4.5 वर्षों में कुल 12.36 लाख लाभार्थियों को जोड़ा गया है।

