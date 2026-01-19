KGMU विवाद: STF ने रमीज मलिक की आगरा लिंक और ‘इस्लामिक मेडिकोज’ ग्रुप की जांच तेज की

राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) से जुड़े कथित अवैध धर्मांतरण और यौन शोषण प्रकरण की जांच उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने फिर से सक्रिय रूप से शुरू कर दी है। जांच टीम विश्वविद्यालय के संबंधित विभागों में दस्तावेज़ों और गतिविधियों की गहन पड़ताल कर रही है और जल्द ही विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सूत्रों का कहना है कि पैथोलॉजी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के HODs को नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया है, वहीं दोनों विभागों के डॉक्टरों व कर्मचारियों के मोबाइल नंबरों सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी STF अपने कब्जे में ले चुकी है। एजेंसी इनसे बयान लेकर मामले की हर संभावित कड़ी की पुष्टि करने में जुटी है।