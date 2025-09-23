Patrika LogoSwitch to English

Kinjal Singh Transport Commissioner UP: किंजल सिंह ने संभाला परिवहन आयुक्त का पदभार, अधिकारियों को निष्ठा और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश

आईएएस अधिकारी किंजल सिंह ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की परिवहन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने अधिकारियों संग बैठक कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी कर्मचारी निष्ठा व ईमानदारी से काम करें, लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लखनऊ

Ritesh Singh

Sep 23, 2025

किंजल सिंह ने संभाला परिवहन आयुक्त का पदभार (फोटो सोर्स : Whatsapp)
किंजल सिंह ने संभाला परिवहन आयुक्त का पदभार (फोटो सोर्स : Whatsapp)

Kinjal Singh Transport Commissioner: उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी किंजल सिंह ने आज परिवहन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक कर कार्यों, योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की तथा स्पष्ट संदेश दिया कि अब परिवहन विभाग में शिथिलता और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ईमानदारी और निष्ठा सर्वोपरि

बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विभाग की छवि जनता में जिम्मेदार और पारदर्शी बने, इसके लिए सभी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना होगा। उन्होंने कहा, “सरकार की मंशा है कि जनता को सरल, त्वरित और प्रभावी परिवहन सेवाएं मिलें। इसके लिए सभी को अपनी भूमिका को समझते हुए काम करना होगा। कहीं भी लापरवाही या जवाबदेही में कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।”

समय पर उपस्थिति और कार्य पूर्ण करने पर जोर

किंजल सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय से कार्यालय में उपस्थित रहें और तय समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि नागरिकों को परिवहन विभाग से सीधी सेवाएं मिलती हैं, इसलिए उनकी सुविधा और संतोष विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।“सभी कार्य समय पर पूर्ण हों, जनता को अनावश्यक देरी या परेशानी न हो। यदि अधिकारी और कर्मचारी समयबद्धता तथा पारदर्शिता अपनाते हैं तो प्रदेश में विभाग के प्रति लोगों की सकारात्मक धारणा बनेगी,” उन्होंने कहा।

योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा

बैठक में किंजल सिंह ने विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि लंबित कार्यों को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और विभाग की उपलब्धियों को आम जनता तक पारदर्शी तरीके से पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए।

जवाबदेही तय होगी

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब विभाग में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। यदि कहीं से शिकायत मिलती है कि कार्य में देरी हो रही है या अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों से भाग रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही तय की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता ही आम जनता के विश्वास को बढ़ाएगी।

जनता के साथ सकारात्मक संवाद

किंजल सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। वाहन पंजीकरण, लाइसेंस, सड़क सुरक्षा, फिटनेस और कराधान जैसे कार्य सीधे आम नागरिकों से संबंधित हैं। इसलिए विभाग का चेहरा ऐसा होना चाहिए जिससे जनता को भरोसा और संतोष मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकों से संवाद कायम रखें, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनें और समयबद्ध समाधान दें।

सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर

नव नियुक्त परिवहन आयुक्त ने सड़क सुरक्षा को विभाग की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके लिए आधुनिक तकनीक, जन जागरूकता और सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर जनता में जागरूकता अभियान चलाया जाए, शराब पीकर वाहन चलाने वालों और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के बीच समन्वय को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

डिजिटल सेवाओं को और प्रभावी बनाने की जरूरत

बैठक में डिजिटल सेवाओं की समीक्षा करते हुए किंजल सिंह ने कहा कि विभाग की कई सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन अभी भी आम जनता को तकनीकी दिक्कतें और अनावश्यक विलंब का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऑनलाइन पोर्टल और सेवाओं को और अधिक सरल व सुगम बनाया जाए ताकि लोग घर बैठे ही अपनी आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा सकें।

भ्रष्टाचार पर सख्त रुख

किंजल सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अब किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या दलाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी जनता से अनुचित लाभ लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई होगी।

कर्मचारियों को प्रोत्साहन और सहयोग

सख्ती के साथ-साथ उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरा सम्मान और सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि पूरी टीम उत्साह और जिम्मेदारी के साथ काम कर सके।

पारदर्शिता से बनेगी सकारात्मक छवि

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की छवि जनता में अक्सर मिश्रित रही है। अब समय है कि पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य कर विभाग को एक सकारात्मक छवि दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी और कर्मचारी मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे तो निश्चित रूप से परिवहन विभाग राज्य सरकार की उपलब्धियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा।

नवरात्रि के शुभ अवसर पर नई शुरुआत

किंजल सिंह ने यह भी कहा कि आज नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हुआ है। उन्होंने इसे एक शुभ संयोग बताते हुए कहा कि शक्ति की उपासना के इस अवसर पर उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में परिवहन विभाग नई ऊंचाइयों को छुएगा।

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 12:09 am

Published on:

23 Sept 2025 12:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Kinjal Singh Transport Commissioner UP: किंजल सिंह ने संभाला परिवहन आयुक्त का पदभार, अधिकारियों को निष्ठा और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश

