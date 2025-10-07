Kirtivardhan Singh: कीर्तिवर्धन सिंह बने अवध बारादरी के नए अध्यक्ष, जयेंद्र प्रताप सिंह को 130 मतों से हराया

अवध बारादरी, जिसे पहले ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और अब अंजुमन-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है, लगभग 165 वर्ष पुरानी संस्था है। इसका गठन 1860 में हुआ था और यह अवध क्षेत्र के 14 जिलों के महाराजा और तालुकेदारों का प्रतिनिधित्व करती है।इस संस्था का अध्यक्ष पद केवल सामाजिक और सांस्कृतिक नेतृत्व का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह संस्थागत निर्णय, राजनीति और पारंपरिक वर्चस्व का भी प्रतीक माना जाता है। संस्था के मतदाता कुल 322 पूर्व राजपरिवार और तालुकेदार हैं। अवध बारादरी का ऐतिहासिक महत्व सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह संस्था लखनऊ के प्रतिष्ठित कॉल्विन तालुकेदार कॉलेज की प्रबंध समिति भी तय करती है। इसके अध्यक्ष का चुनाव इस कॉलेज और स्थानीय परंपराओं पर भी गहरा प्रभाव डालता है।