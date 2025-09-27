Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

क्यों चर्चा में आए राजा भैया-भानवी सिंह; किसके सपोर्ट में हैं दोनों बेटे? पहले दिन से अब तक का पूरा अपडेट

Update In Raja Bhaiya Bhawani Singh Case: राजा भैया और भानवी सिंह का विवाद जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बताते हैं कि मामले में पहले दिन से अबतक क्या-क्या हुआ?

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 27, 2025

latest update in raja bhaiya bhawani singh case
क्यों चर्चा में आए राजा भैया-भानवी सिंह; किसके सपोर्ट में हैं दोनों बेटे? फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Update In Raja Bhaiya Bhawani Singh Case: राजा भैया और भानवी सिंह का विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले को लेकर उनके दोनों बेटों शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए आपको बताते हैं कि विवाद कैसे शुरू हुआ और अब तक मामले में क्या-क्या हुआ?

कैसे शुरू हुआ विवाद?

दरअसल, कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने अपने पति पर गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए। भानवी सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में पेश होकर शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में उन्होंने कहा कि राजा भैया के पास अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियारों का खतरनाक जखीरा मौजूद है। यहीं से मामला चर्चाओं में आया।

इसके बाद भानवी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट शेयर की। 18 सितंबर को शेयर की गई पोस्ट में उन्होंने लिखा, ''सालों तक मैंने चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की। बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा। पर हाल ही में अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे “पागल” कहा। यही वह आखिरी चोट थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि अब सच्चाई सबके सामने रखूं।''

शिवराज प्रताप सिंह ने क्या किया पोस्ट

20 सितंबर को उनके बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने X पर पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने लिखा, ''हमारे माता पिता( मम्मा और दाऊ) गत करीब 10 वर्ष से अलग रह रहे हैं, उसके पहले कुछ वर्ष परिवार के बड़ों के कहने पर हम बच्चों की ख़ातिर दाऊ ने मम्मा के साथ एक छत के नीचे रहना स्वीकार किया, लेकिन दोनों में संबंध सामान्य नहीं थे। बाद में मम्मा ने दाऊ को बिना बताए घर छोड़ दिया और दिल्ली के मकान में जाकर रहने लगीं।"

बृजराज प्रताप सिंह ने क्या किया पोस्ट

20 सितंबर को ही उनके छोटे बेटे बृजराज प्रताप सिंह ने X पर पोस्ट शेयर कर लिखा,'' जय सिया राम, मां हैं ये सोचकर अब तक चुप रहे लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जिस समय हमारी आजी अस्पताल में हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है, गत 3 दिनों में 2 सर्जरी हो चुकी है, और अभी भी अस्पताल में हैं, वही समय हमारी मम्मा ने चुना परिवार की इज्जत को सड़क पर अच्छे से उछालने के लिए, सोचा दाऊ परेशान हैं उन्हें और धक्का दिया जाए।''

राजा भैया-भानवी सिंह केस अपडेट

24 सितंबर को भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने लिखा,'' यह शायद पहली बार होगा कि बेहद खतरनाक किस्म के अवैध हथियार का पूरा जखीरा किसी व्यक्ति के पास होने की जानकारी सबूत सहित देने के बावजूद संबंधित व्यक्तियों को सबूत मिटाने, तथ्यों से छेड़छाड़ करने और शिकायतकर्ता की सुरक्षा को ही जोखिम में डालने का पूरा अवसर दिया जा रहा है।'' इसके साथ ही उन्होंने हथियारों के जखीरे के वीडियो शेयर किए।

https://x.com/BhanviKumari/status/1970752145420177424

बड़े बेटे को कहा कपूत

24 सितंबर को भानवी सिंह ने बड़े बेटे को जवाब देते हुए पोस्ट किया, प्रिय बेटा बड़कू नवरात्रि का अवसर है । घर घर में आरती हो रही है “पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता “ । मुझे यह भरोसा नहीं हो रहा है कि वाकई में मेरा कोई बेटा “कपूत” भी हो सकता है। मुझे मजबूरी में वह वीडियो जारी करना पड़ रहा है जिसमें मुझे पीटने का सच तुम्हारे नाना और मेरे पिता जी बयान कर रहे हैं।''

दोनों बेटे किस के सपोर्ट में हैं?

शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट से ये तो साफ है कि दोनों बेटे राजा भैया के सपोर्ट में हैं। फिलहाल इसके अलावा अन्य कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की गई है। ना ही कोई बयान सामने आया है।

ये भी पढ़ें

आजम खान की तबीयत बिगड़ी, चेकअप के बाद चलेंगे सियासी चाल; क्या है आगे का प्लान?
रामपुर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

political

political news

politics

up crime news

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 12:11 pm

Published on:

27 Sept 2025 12:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / क्यों चर्चा में आए राजा भैया-भानवी सिंह; किसके सपोर्ट में हैं दोनों बेटे? पहले दिन से अब तक का पूरा अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.