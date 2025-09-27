क्यों चर्चा में आए राजा भैया-भानवी सिंह; किसके सपोर्ट में हैं दोनों बेटे? पहले दिन से अब तक का पूरा अपडेट

Update In Raja Bhaiya Bhawani Singh Case: राजा भैया और भानवी सिंह का विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले को लेकर उनके दोनों बेटों शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए आपको बताते हैं कि विवाद कैसे शुरू हुआ और अब तक मामले में क्या-क्या हुआ?
दरअसल, कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने अपने पति पर गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए। भानवी सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में पेश होकर शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में उन्होंने कहा कि राजा भैया के पास अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियारों का खतरनाक जखीरा मौजूद है। यहीं से मामला चर्चाओं में आया।
इसके बाद भानवी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट शेयर की। 18 सितंबर को शेयर की गई पोस्ट में उन्होंने लिखा, ''सालों तक मैंने चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की। बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा। पर हाल ही में अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे “पागल” कहा। यही वह आखिरी चोट थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि अब सच्चाई सबके सामने रखूं।''
20 सितंबर को उनके बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने X पर पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने लिखा, ''हमारे माता पिता( मम्मा और दाऊ) गत करीब 10 वर्ष से अलग रह रहे हैं, उसके पहले कुछ वर्ष परिवार के बड़ों के कहने पर हम बच्चों की ख़ातिर दाऊ ने मम्मा के साथ एक छत के नीचे रहना स्वीकार किया, लेकिन दोनों में संबंध सामान्य नहीं थे। बाद में मम्मा ने दाऊ को बिना बताए घर छोड़ दिया और दिल्ली के मकान में जाकर रहने लगीं।"
20 सितंबर को ही उनके छोटे बेटे बृजराज प्रताप सिंह ने X पर पोस्ट शेयर कर लिखा,'' जय सिया राम, मां हैं ये सोचकर अब तक चुप रहे लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जिस समय हमारी आजी अस्पताल में हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है, गत 3 दिनों में 2 सर्जरी हो चुकी है, और अभी भी अस्पताल में हैं, वही समय हमारी मम्मा ने चुना परिवार की इज्जत को सड़क पर अच्छे से उछालने के लिए, सोचा दाऊ परेशान हैं उन्हें और धक्का दिया जाए।''
24 सितंबर को भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने लिखा,'' यह शायद पहली बार होगा कि बेहद खतरनाक किस्म के अवैध हथियार का पूरा जखीरा किसी व्यक्ति के पास होने की जानकारी सबूत सहित देने के बावजूद संबंधित व्यक्तियों को सबूत मिटाने, तथ्यों से छेड़छाड़ करने और शिकायतकर्ता की सुरक्षा को ही जोखिम में डालने का पूरा अवसर दिया जा रहा है।'' इसके साथ ही उन्होंने हथियारों के जखीरे के वीडियो शेयर किए।
24 सितंबर को भानवी सिंह ने बड़े बेटे को जवाब देते हुए पोस्ट किया, प्रिय बेटा बड़कू नवरात्रि का अवसर है । घर घर में आरती हो रही है “पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता “ । मुझे यह भरोसा नहीं हो रहा है कि वाकई में मेरा कोई बेटा “कपूत” भी हो सकता है। मुझे मजबूरी में वह वीडियो जारी करना पड़ रहा है जिसमें मुझे पीटने का सच तुम्हारे नाना और मेरे पिता जी बयान कर रहे हैं।''
शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट से ये तो साफ है कि दोनों बेटे राजा भैया के सपोर्ट में हैं। फिलहाल इसके अलावा अन्य कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की गई है। ना ही कोई बयान सामने आया है।