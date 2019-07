बुलंदशहर की घटना से गुस्से में लोग, 80 फीसदी ने कहा- यूपी में ध्वस्त है कानून-व्यवस्था

लखनऊ. बुलंदशहर (Bulandshahr Case) में एक दलित परिवार पर दबंगों द्वारा गाड़ी चढ़ाने का मामला एक बार फिर यूपी की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। गाड़ी से कुचलकर दो महिलाओं की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल हो गये। गांववालों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया तो सोशल मीडिया पर भी लोग चांदपुर की घटना का जिक्र करते हुए यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पत्रिका की टीम ने भी इस बारे में लोगों की राय जाननी चाही तो खुलकर अपनी राय रखी।

पत्रिका उत्तर प्रदेश ने फेसबुक पर एक पोल 'बुलंदशहर में कथित छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने दलित परिवार पर चढ़ा दी गाड़ी, दो महिलाओं की मौत।

क्या उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था फेल है?' चलाया। फेसबुक पर करीब 80 फीसदी से अधिक लोगों 'हां' पर क्लिक किया। पत्रिका पोल पर आये 80 फीसदी फेसबुक यूजर्स का मानना था कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था फेल है। वहीं, करीब 20 फीसदी यूजर्स का कहना था उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था फेल नहीं है।

क्या है पूरा मामला

बुलंदशहर (Bulandshahr Case) के चांदपुर गांव में एक दलित परिवार को कथित छेड़खानी का विरोध करने पर गांव के दबंगों ने चार लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर घायल अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस प्रशासन इसे दुर्घटना बता रही है, वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंगों ने जानबूझकर उन पर गाड़ी चढ़ा दी। वारदात के बाद उग्र परिजन और गांववालों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। स्थानीय पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर अभियुक्त नकुल ठाकुर को गिरफ्तार किया है। हालांकि, घटना के वक्त गाड़ी में मौजूद तीन अन्य युवक फरार चल रहे हैं।

Bulandshahr SSP N Kolanchi: We've registered case under sections for molestation & attempt to murder. Woman in her statement said she was asked to sit in car & the accused ran over them after her refusal. 1 person arrested, CCTV doesn't show molestation attempt. Probe underway. pic.twitter.com/sMN4E0HYFF