LDA Atal Nagar Scheme: अटल नगर आवास योजना में बढ़ी रौनक, LDA की अंतिम तारीख नजदीक आते ही आवेदकों की संख्या रिकॉर्ड बढ़ी

अटल नगर आवासीय योजना: पंजीकरण पुस्तिका खरीदने के लिए केवल 3 दिन शेष, अब तक 4393 आवेदक जुड़े (फोटो सोर्स : LDA Whatsapp Group)
LDA Online Registration: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की प्रतिष्ठित अटल नगर आवासीय योजना में घर पाने का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए अब समय बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना की पंजीकरण पुस्तिका खरीदने के लिए केवल तीन दिन शेष हैं। 30 नवम्बर अंतिम तारीख है, इसके बाद कोई भी व्यक्ति बुकलेट खरीदने का अवसर नहीं पा सकेगा। जो लोग इस तिथि तक पंजीकरण पुस्तिका खरीद लेंगे, वे 2 दिसम्बर 2025 तक भवनों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
यह योजना राजधानी लखनऊ में सस्ते, सुरक्षित और बेहतर आवास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। एलडीए के अनुसार, इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में 1BHK और 2BHK फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शहर के मध्यवर्गीय और निम्न आय वर्ग के लिए यह योजना बेहद आकर्षक साबित हो रही है, जिसका प्रमाण है कि गुरुवार शाम 6 बजे तक 4393 लोग पंजीकरण करा चुके हैं।
ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य,केवल एलडीए वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन
एलडीए ने इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है।
पंजीकरण के दौरान आवेदकों को भवन के अनुमानित मूल्य का 5% शुल्क जमा करना होगा।
एलडीए ने स्पष्ट किया है कि आवंटन पूरी तरह निष्पक्ष और तकनीकी रूप से सुरक्षित ड्रॉ ऑफ़ लॉट्स (लॉटरी सिस्टम) के माध्यम से किया जाएगा। योजना में किसे फ्लैट मिलेगा, इसका निर्णय स्वचालित कंप्यूटरीकृत प्रणाली से होगा, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पक्षपात की संभावना समाप्त हो जाएगी। एलडीए अधिकारियों के अनुसार, लॉटरी प्रक्रिया की तिथि जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी और इसे संभावित आवेदकों की सुविधा के लिए लाइव भी प्रसारित किया जाएगा।
योजना में कुल पाँच अलग-अलग श्रेणियों के फ्लैट उपलब्ध हैं। गुरुवार तक आए आंकड़ों के अनुसार—
लखनऊ में आवासीय योजनाओं की बढ़ती कीमतों के बीच अटल नगर आवासीय योजना उम्मीद की किरण साबित हो रही है।
सस्ती दरों और आसान किस्त व्यवस्था के कारण आम नागरिकों में इस योजना को लेकर व्यापक उत्साह दिखाई दे रहा है।
अटल नगर को लखनऊ का उभरता हुआ नया आवासीय ज़ोन माना जा रहा है।
एलडीए के अनुसार, यह प्रोजेक्ट शहर के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में शामिल है और भविष्य में इसकी कीमत और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
एलडीए ने नागरिकों से अपील की है कि वे 30 नवंबर से पहले पंजीकरण पुस्तिका अवश्य खरीद लें, क्योंकि इसके बाद यह उपलब्ध नहीं होगी। अधिकारियों का कहना है कि जो लोग पंजीकरण पुस्तिका अंतिम दिन तक खरीद लेंगे, उन्हें आवेदन के लिए पूरा एक साल से अधिक का समय मिलेगा, लेकिन पुस्तिका खरीदने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।”
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग