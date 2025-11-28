LDA Atal Nagar Scheme: अटल नगर आवास योजना में बढ़ी रौनक, LDA की अंतिम तारीख नजदीक आते ही आवेदकों की संख्या रिकॉर्ड बढ़ी

LDA Online Registration: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की प्रतिष्ठित अटल नगर आवासीय योजना में घर पाने का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए अब समय बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना की पंजीकरण पुस्तिका खरीदने के लिए केवल तीन दिन शेष हैं। 30 नवम्बर अंतिम तारीख है, इसके बाद कोई भी व्यक्ति बुकलेट खरीदने का अवसर नहीं पा सकेगा। जो लोग इस तिथि तक पंजीकरण पुस्तिका खरीद लेंगे, वे 2 दिसम्बर 2025 तक भवनों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।