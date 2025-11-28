Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

LDA Atal Nagar Scheme: अटल नगर आवास योजना में बढ़ी रौनक, LDA की अंतिम तारीख नजदीक आते ही आवेदकों की संख्या रिकॉर्ड बढ़ी

LDA Registration: लखनऊ विकास प्राधिकरण की अटल नगर आवासीय योजना को लेकर शहर में आवास खरीदने वालों में उत्साह चरम पर है। पंजीकरण पुस्तिका खरीदने की अंतिम तारीख नजदीक आते ही आवेदन संख्या तेजी से बढ़ रही है। आवंटन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा, जिससे आवासार्थियों में भरोसा मजबूत हो रहा है।

Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 28, 2025

अटल नगर आवासीय योजना: पंजीकरण पुस्तिका खरीदने के लिए केवल 3 दिन शेष, अब तक 4393 आवेदक जुड़े    (फोटो सोर्स :   LDA  Whatsapp Group)

अटल नगर आवासीय योजना: पंजीकरण पुस्तिका खरीदने के लिए केवल 3 दिन शेष, अब तक 4393 आवेदक जुड़े    (फोटो सोर्स :   LDA  Whatsapp Group)

LDA Online Registration: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की प्रतिष्ठित अटल नगर आवासीय योजना में घर पाने का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए अब समय बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना की पंजीकरण पुस्तिका खरीदने के लिए केवल तीन दिन शेष हैं। 30 नवम्बर अंतिम तारीख है, इसके बाद कोई भी व्यक्ति बुकलेट खरीदने का अवसर नहीं पा सकेगा। जो लोग इस तिथि तक पंजीकरण पुस्तिका खरीद लेंगे, वे 2 दिसम्बर 2025 तक भवनों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

यह योजना राजधानी लखनऊ में सस्ते, सुरक्षित और बेहतर आवास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। एलडीए के अनुसार, इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में 1BHK और 2BHK फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शहर के मध्यवर्गीय और निम्न आय वर्ग के लिए यह योजना बेहद आकर्षक साबित हो रही है, जिसका प्रमाण है कि गुरुवार शाम 6 बजे तक 4393 लोग पंजीकरण करा चुके हैं।

ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य,केवल एलडीए वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन

एलडीए ने इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है।

  • आवेदन केवल एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जाएंगे।
  • किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • इससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी।

पंजीकरण के दौरान आवेदकों को भवन के अनुमानित मूल्य का 5% शुल्क जमा करना होगा।

  • आरक्षित वर्गों के लिए यह शुल्क 2.5% निर्धारित किया गया है।
  • यह राशि पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा होगी, जिसे लॉटरी में चयन न होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत वापस किया जाएगा।

फ्लैटों का आवंटन,पूरी तरह पारदर्शी लॉटरी प्रणाली से

एलडीए ने स्पष्ट किया है कि आवंटन पूरी तरह निष्पक्ष और तकनीकी रूप से सुरक्षित ड्रॉ ऑफ़ लॉट्स (लॉटरी सिस्टम) के माध्यम से किया जाएगा। योजना में किसे फ्लैट मिलेगा, इसका निर्णय स्वचालित कंप्यूटरीकृत प्रणाली से होगा, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पक्षपात की संभावना समाप्त हो जाएगी। एलडीए अधिकारियों के अनुसार, लॉटरी प्रक्रिया की तिथि जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी और इसे संभावित आवेदकों की सुविधा के लिए लाइव भी प्रसारित किया जाएगा।

अब तक विभिन्न श्रेणियों में आए कुल आवेदन

योजना में कुल पाँच अलग-अलग श्रेणियों के फ्लैट उपलब्ध हैं। गुरुवार तक आए आंकड़ों के अनुसार—

  1. 1BHK (टाइप–A)
  • उपलब्ध फ्लैट – 1272
  • प्राप्त आवेदन – 1433
  • यह सबसे लोकप्रिय श्रेणी बनकर उभरी है। उपलब्ध फ्लैटों से अधिक आवेदन आ चुके हैं।
  1. 1BHK (टाइप–B)
  • उपलब्ध फ्लैट – 416
  • प्राप्त आवेदन – 155
  • इस श्रेणी में अभी भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।
  1. 1BHK (टाइप–C)
  • उपलब्ध फ्लैट – 144
  • प्राप्त आवेदन – 445
  • मांग अपेक्षा से अधिक दिखाई दे रही है।
  1. 2BHK (टाइप–A)
  • उपलब्ध फ्लैट – 208
  • प्राप्त आवेदन – 877
  • इस श्रेणी में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ चुकी है।
  1. 2BHK (टाइप–B)
  • उपलब्ध फ्लैट – 456
  • प्राप्त आवेदन – 1483
  • यह सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी श्रेणी बन गई है।

मध्यम वर्ग के लिए सुनहरा अवसर

लखनऊ में आवासीय योजनाओं की बढ़ती कीमतों के बीच अटल नगर आवासीय योजना उम्मीद की किरण साबित हो रही है।

  • मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के लिए सरकारी दरों पर आधुनिक सुविधाओं वाला घर पाना बेहद मुश्किल हो गया है।
  • ऐसे में एलडीए का यह प्रोजेक्ट लोगों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास मुहैया कराने का बड़ा अवसर दे रहा है।

सस्ती दरों और आसान किस्त व्यवस्था के कारण आम नागरिकों में इस योजना को लेकर व्यापक उत्साह दिखाई दे रहा है।

अटल नगर,बढ़ता हुआ नया आवासीय हब

अटल नगर को लखनऊ का उभरता हुआ नया आवासीय ज़ोन माना जा रहा है।

  • विस्तृत सड़कें,
  • हरित क्षेत्र,
  • जल-निकास व्यवस्था,
  • पार्क,
  • कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
  • स्कूल एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ जैसी योजनाएँ इसे भविष्य का प्रमुख आवासीय क्षेत्र बनाती हैं।

एलडीए के अनुसार, यह प्रोजेक्ट शहर के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में शामिल है और भविष्य में इसकी कीमत और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

प्राधिकरण की अपील,समय रहते पंजीकरण कराएं

एलडीए ने नागरिकों से अपील की है कि वे 30 नवंबर से पहले पंजीकरण पुस्तिका अवश्य खरीद लें, क्योंकि इसके बाद यह उपलब्ध नहीं होगी। अधिकारियों का कहना है कि जो लोग पंजीकरण पुस्तिका अंतिम दिन तक खरीद लेंगे, उन्हें आवेदन के लिए पूरा एक साल से अधिक का समय मिलेगा, लेकिन पुस्तिका खरीदने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।”

  • योजना से जुड़े लाभ
  • सरकारी दर पर आवास
  • पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया
  • ऑनलाइन आवेदन और पेमेंट सुविधा
  • बेहतर लोकेशन
  • आधुनिक सुविधाएँ
  • सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण

क्यों बढ़ रही है मांग

  • लखनऊ में आवासीय दरों का लगातार बढ़ना
  • सरकारी विश्वसनीयता और गुणवत्ता सुनिश्चित
  • न्यूनतम डाउन पेमेंट
  • वित्तीय सहायता एवं बैंक लोन उपलब्ध
  • भविष्य में बेहतर रिटर्न

