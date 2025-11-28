Good News : Meerut से Prayagraj अब सिर्फ 6 घंटे, गंगा एक्सप्रेस वे से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी में आएगा ऐतिहासिक बदलाव

Good News UP: उत्तर प्रदेश में बेहतर सड़क नेटवर्क का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। राज्य का सबसे बड़ा और देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में से एक गंगा एक्सप्रेसवे अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले इस विशाल 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है और लाखों यात्रियों के लिए यह सुविधा ऐतिहासिक साबित होगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के अनुसार, परियोजना का ट्रायल रन दिसंबर के पहले सप्ताह में पूरा होगा। इसके बाद अंतिम तकनीकी परीक्षण पूरे कर लिए जाएंगे और जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है।