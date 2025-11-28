Good News : Meerut से Prayagraj अब सिर्फ 6 घंटे, गंगा एक्सप्रेस वे से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी में आएगा ऐतिहासिक बदलाव

जल्द पूरा होगा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, ट्रायल रन दिसंबर में और उद्घाटन जनवरी 2026 में संभव (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
Good News UP: उत्तर प्रदेश में बेहतर सड़क नेटवर्क का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। राज्य का सबसे बड़ा और देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में से एक गंगा एक्सप्रेसवे अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले इस विशाल 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है और लाखों यात्रियों के लिए यह सुविधा ऐतिहासिक साबित होगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के अनुसार, परियोजना का ट्रायल रन दिसंबर के पहले सप्ताह में पूरा होगा। इसके बाद अंतिम तकनीकी परीक्षण पूरे कर लिए जाएंगे और जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है।
129 किलोमीटर लंबे मेरठ-बदायूं सेक्शन पर ट्रायल रन पहले ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह सेक्शन खुलने से ही इस कॉरिडोर से जुड़े उद्योगों, व्यापारियों और यात्रियों को भारी राहत मिली है। एक्सप्रेस वे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किमी प्रति घंटा रखी गई है, जिससे हाई-स्पीड और बाधारहित यात्रा सुनिश्चित हो सकेगी। मेरठ से प्रयागराज तक की यात्रा, जो पहले 10–12 घंटों में पूरी होती थी, अब सिर्फ 6 घंटे में संभव होगी।
इन सभी जिलों में यह एक्सप्रेसवे नए औद्योगिक अवसर पैदा करेगा। इसके दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे MSME क्षेत्र, कृषि-आधारित उद्योग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बड़ा लाभ मिलेगा।
यह महत्वाकांक्षी परियोजना कुल 36,230 करोड़ रुपये की लागत पर विकसित की जा रही है। इसके लिए 7,453 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जो आधुनिक भारत के सबसे व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर अधिग्रहणों में से एक है।
इससे पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी पर्याप्त रूप से तेज होगी, जो अब तक प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौतियों में थी।
यात्रियों के लिए क्यों खास है यह एक्सप्रेसवे
1 तेज़ सफर, कम समय
प्रदेश का औद्योगिक मानचित्र बदलने वाला यह एक्सप्रेसवे
दिसंबर के पहले सप्ताह में ट्रायल रन पूरा होने के बाद तकनीकी परीक्षण, मार्ग सुरक्षा जांच और अंतिम फिनिशिंग का काम शुरू हो जाएगा। UPEIDA ने संकेत दिया है कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में लाखों लोगों की भागीदारी की उम्मीद है।
