LDA  की बड़ी कार्रवाई : 100 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, मैरिज लॉन व कॉम्प्लेक्स सील

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्पष्ट किया कि लखनऊ में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा,“जनता को धोखा देकर जमीन बेचने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध निर्माण करने वालों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है। अब किसी भी कीमत पर नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। LDA ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी वैधता और स्वीकृत नक्शे की जानकारी जरूर लें।