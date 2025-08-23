Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

LDA  की बड़ी कार्रवाई : 100 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, मैरिज लॉन व कॉम्प्लेक्स सील

LDA Big Crackdown:  लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ कड़ा अभियान तेज कर दिया है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने गोसाईगंज, बी.बी.डी., सैरपुर, काकोरी और चिनहट में 100 बीघा से अधिक भूमि पर फैली नौ अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया, जबकि इंदिरा नगर का मैरिज लॉन और गुड़म्बा का व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स सील कर दिया।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 23, 2025

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स : Social Media / X)
लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स : Social Media / X)

LDA Action: लखनऊ विकास प्राधिकरण ( LDA ) ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए शनिवार को शहर के कई इलाकों में बड़ी कार्रवाई की। LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में चल रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया और दो बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया।

यह कार्रवाई गोसाईगंज, बी.बी.डी., सैरपुर, काकोरी और चिनहट थाना क्षेत्रों में एक साथ की गई। इन इलाकों में भूमाफिया द्वारा बिना स्वीकृति नक्शे के प्लॉट काटकर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थीं। एलडीए अधिकारियों के अनुसार, इन सभी योजनाओं में न तो नक्शा पास कराया गया था और न ही बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, बिजली, पार्क और जल निकासी की कोई व्यवस्था थी।

9 अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोज़र

प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान कुल 9 स्थानों पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई में अवैध प्लॉटिंग के लेआउट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया ताकि भूमाफिया दोबारा इन्हें बेच न सकें। अधिकारियों के मुताबिक, लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि बाहरी इलाकों में जमीन खरीदकर अवैध तरीके से प्लॉट काटे जा रहे हैं और भोले-भाले खरीदारों को बिना रजिस्ट्री के भूखंड बेचे जा रहे हैं।

इंदिरा नगर में मैरिज लॉन सील

एलडीए टीम ने इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मैरिज लॉन को सील किया, जो बिना किसी स्वीकृति के संचालित किया जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि इस लॉन के लिए न तो निर्माण की अनुमति ली गई थी और न ही फायर सेफ्टी व पार्किंग की मानकों को पूरा किया गया था। बार-बार नोटिस देने के बावजूद मालिकों ने कोई वैध कागज प्रस्तुत नहीं किया।

गुड़म्बा में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई

इसी तरह, गुड़म्बा थाना क्षेत्र में एक बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को भी सील किया गया। एलडीए के अनुसार, इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरी तरह से अवैध था और मालिक ने इसे व्यावसायिक प्रयोग में लाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई पूरी की गई।

उपाध्यक्ष का सख्त संदेश

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्पष्ट किया कि लखनऊ में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा,“जनता को धोखा देकर जमीन बेचने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध निर्माण करने वालों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है। अब किसी भी कीमत पर नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।  LDA  ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी वैधता और स्वीकृत नक्शे की जानकारी जरूर लें।

प्रवर्तन टीम की सक्रियता

कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन टीम के अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। बुलडोजर चलाने से पहले स्थानीय प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर लिया ताकि किसी भी प्रकार का विरोध न हो सके। एलडीए के प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से शहर के बाहरी इलाकों में अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। इसीलिए, उपाध्यक्ष के निर्देश पर इन पर अंकुश लगाने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है।

भू माफियाओं पर शिकंजा

LDA अधिकारियों का कहना है कि कई भू माफियाओं की पहचान की जा चुकी है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। प्रशासन का मानना है कि इन अवैध कॉलोनियों में पानी, सड़क, बिजली और सीवर की कोई मूलभूत सुविधा नहीं होती, जिससे भविष्य में खरीदार परेशान होते हैं और शहर की योजना भी बिगड़ती है।

जनता को सतर्क रहने की सलाह

अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर के झांसे में न आएं। केवल उन्हीं भूखंडों में निवेश करें जिनका नक्शा लखनऊ विकास प्राधिकरण से पास हो चुका हो।  LDA  की वेबसाइट और दफ्तर से किसी भी संपत्ति की वैधता की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी अवैध निर्माण व प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलेगा और सीलिंग की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लखनऊ के नियोजित विकास के लिए ऐसे सख्त कदम उठाना जरूरी है।

Published on:

23 Aug 2025 08:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / LDA  की बड़ी कार्रवाई : 100 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, मैरिज लॉन व कॉम्प्लेक्स सील

