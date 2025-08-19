LDA Corruption Issue: 8 साल पुराने ध्वस्तीकरण आदेश के बावजूद खड़ा हो गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाईकोर्ट ने LDA से मांगा जवाब

LDA Illegal Construction: राजधानी लखनऊ के खुर्रम नगर इलाके में आठ साल पहले अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित होने के बावजूद उस पर कार्रवाई न होने से नाराज़ होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त किया कि LDA द्वारा सील किया गया निर्माण न केवल जस का तस खड़ा रहा, बल्कि उसे विस्तार देते हुए वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बना लिया गया। अदालत ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष को अगली सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का आदेश दिया है और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है।