लखनऊ

LDA ने फ्लैटों पर डिस्काउंट ऑफर 17 नवंबर तक बढ़ाया, खरीदारों को मिलेंगे एक से दो लाख रुपये तक लाभ

LDA Flats: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फेस्टिव सीजन में भारी मांग को देखते हुए अपने फ्लैटों पर जारी विशेष डिस्काउंट ऑफर की अवधि बढ़ाकर 17 नवंबर 2025 तक कर दी है। केवल 45 दिनों में 974 फ्लैटों की बुकिंग के बाद यह निर्णय लिया गया। अब खरीदारों को 1 से 2 लाख रुपये तक की सीधी छूट मिलेगी।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 07, 2025

फेस्टिव सीजन में 45 दिनों में बुक हुए 974 फ्लैट, जनता की भारी मांग पर लिया गया निर्णय (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

फेस्टिव सीजन में 45 दिनों में बुक हुए 974 फ्लैट, जनता की भारी मांग पर लिया गया निर्णय (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

LDA Extends Festive Discount: राजधानी में अपना घर खरीदने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने एक बड़ा राहत भरा फैसला किया है। फेस्टिव सीजन में एलडीए के फ्लैटों की बुकिंग को देखते हुए प्राधिकरण ने अपने विशेष डिस्काउंट ऑफर को 11 दिनों के लिए बढ़ाकर 17 नवंबर 2025 तक मान्य कर दिया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि बढ़ी हुई अवधि के दौरान फ्लैट खरीदने वालों को 1 से 2 लाख रुपये तक की सीधी छूट मिलेगी। इसके साथ पहले से लागू सभी अन्य छूटें भी जारी रहेंगी।

बता दें कि एलडीए ने इस बार फेस्टिव सीजन पर 22 सितंबर से 6 नवंबर 2025 तक विशेष बंपर डिस्काउंट की घोषणा की थी। इस अवधि में रिकॉर्डतोड़ प्रतिक्रिया मिली और केवल 45 दिनों में 974 फ्लैट बुक हो गए। खरीदारों की इस अभूतपूर्व प्रतिक्रिया को देखते हुए एलडीए ने ऑफर को बढ़ाने का निर्णय लिया, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

पहले आओ-पहले पाओ योजना में उपलब्ध फ्लैट्स

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रेडी-टू-मूव फ्लैट्स को पहले आओ, पहले पाओ (First Come, First Serve) के आधार पर बेचा जा रहा है। इसमें खरीदारों को तत्काल कब्जा उपलब्ध कराने की सुविधा भी मौजूद है। वर्तमान में जिन योजनाओं में फ्लैट उपलब्ध हैं, वे प्रमुख रूप से निम्न हैं:

  • गोमती नगर योजना
  • जानकीपुरम योजना
  • प्रियदर्शिनी योजना (सीतापुर रोड)
  • अलीगंज योजना
  • कानपुर रोड योजना
  • देव पारा योजना
  • शारदा नगर योजना

इन योजनाओं में एलडीए के 500 से 1900 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले 1 बीएचके, 2 बीएचके और 3 बीएचके फ्लैट उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत लगभग 22 लाख रुपये से 1.08 करोड़ रुपये तक है।

कीमत के अनुसार मिल रही सीधी छूट

एलडीए के फेस्टिव डिस्काउंट के तहत फ्लैट की कीमत के आधार पर निम्न छूटें दी जा रही हैं:

  • 20 से 50 लाख रुपये के फ्लैट पर- 1 लाख रुपये की छूट
  • 50 से 75 लाख रुपये के फ्लैट पर- 1.50 लाख रुपये की छूट
  • 75 लाख से अधिक कीमत के फ्लैट पर- 2 लाख रुपये की छूट

विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि इन छूटों ने बाजार में जबरदस्त प्रतिक्रिया उत्पन्न की है, जिसके परिणामस्वरूप मात्र डेढ़ महीने में 974 फ्लैट बुक हुए हैं। इसी वजह से छूट की अवधि को 17 नवंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

जल्दी पेमेंट पर मिलेगी अतिरिक्त छूट

डिस्काउंट ऑफर में एक और बड़ी सुविधा यह है कि यदि कोई खरीदार 45 से 90 दिनों के भीतर फ्लैट की पूरी राशि जमा कर देता है, तो उसे 3 से 6 प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान उन लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है, जो एकमुश्त भुगतान करने में सक्षम हैं।

सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए विशेष सुविधा

एलडीए ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक खास राहत प्रदान की है। सरकारी कर्मचारी फ्लैट की कुल कीमत का 25 प्रतिशत, जबकि सामान्य नागरिक 35 प्रतिशत राशि जमा करके हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत फ्लैट का तत्काल कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जिनकी आय नियमित है लेकिन एक साथ पूरी राशि देना संभव नहीं। इसके अलावा एलडीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बहुमंजिला आवासीय योजना (सुलभ आवास एवं ईडब्ल्यूएस योजना को छोड़कर) में एक से अधिक फ्लैट खरीद सकता है। इससे निवेशकों को भी बड़ा अवसर मिल रहा है।

लखनऊ में तेजी से बढ़ रही आवासीय मांग

लखनऊ में पिछले कुछ वर्षों से आवासीय परियोजनाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। सुरक्षित माहौल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, नई सड़क परियोजनाएं, मेट्रो विस्तार और आईटी कंपनियों के आगमन ने शहर को उत्तर भारत का प्रमुख आवासीय हब बना दिया है। एलडीए की योजनाएं सरकारी विश्वसनीयता और उचित कीमतों के कारण आम नागरिकों के बीच विशेष लोकप्रिय हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा बाजार में जहां निजी प्रोजेक्ट महंगे होते जा रहे हैं, वहीं एलडीए के रेडी-टू-मूव फ्लैट आम मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक उपयुक्त विकल्प हैं। छूट की बढ़ी अवधि से उन लोगों को राहत मिलेगी जो दिवाली के बाद खरीदारी की योजना बना रहे थे।

पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर बिक्री

एलडीए अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष की फ्लैट बिक्री पिछले वर्षों की तुलना में लगभग दोगुनी रही है। इसका मुख्य कारण समय पर निर्माण पूरा होना, पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया, और इस बार दिए गए आकर्षक फेस्टिव ऑफर हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि रुझान इसी तरह बना रहा तो आने वाले महीनों में बिक्री के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं।

17 नवंबर तक आखिरी मौका

एलडीए ने स्पष्ट किया है कि डिस्काउंट ऑफर अब 17 नवंबर 2025 तक ही उपलब्ध रहेगा। इसके बाद यह स्कीम समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों ने आवेदन प्रक्रिया शुरू की है या फ्लैट चयन करने की सोच रहे हैं, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर ही लाभ उठाना होगा। एलडीए प्रशासन का कहना है कि आगे छूट को और बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। इसलिए यह फेस्टिव ऑफर उन लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है, जो राजधानी में अपना घर खरीदने का सपना पूरा करना चाहते हैं।

लखनऊ का बदलता सफर: हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव बस चंद घंटो में (फोटो सोर्स : AI)

