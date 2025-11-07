LDA ने फ्लैटों पर डिस्काउंट ऑफर 17 नवंबर तक बढ़ाया, खरीदारों को मिलेंगे एक से दो लाख रुपये तक लाभ

एलडीए ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक खास राहत प्रदान की है। सरकारी कर्मचारी फ्लैट की कुल कीमत का 25 प्रतिशत, जबकि सामान्य नागरिक 35 प्रतिशत राशि जमा करके हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत फ्लैट का तत्काल कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जिनकी आय नियमित है लेकिन एक साथ पूरी राशि देना संभव नहीं। इसके अलावा एलडीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बहुमंजिला आवासीय योजना (सुलभ आवास एवं ईडब्ल्यूएस योजना को छोड़कर) में एक से अधिक फ्लैट खरीद सकता है। इससे निवेशकों को भी बड़ा अवसर मिल रहा है।