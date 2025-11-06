लखनऊ को जल्द मिलेगी 6-लेन विज्ञान पथ हाईवे की सौगात, पड़ोसी जिलों का सफर होगा आसान मात्र 1 घंटे में

UP Mega 6-Lane Science Corridor: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब एक और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी “विज्ञान पथ” प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। यह छह लेन का आधुनिक हाईवे न केवल लखनऊ को आसपास के प्रमुख जिलों हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव से जोड़ेगा, बल्कि यात्रा समय को भी अत्यधिक कम कर देगा। लगभग 250 किलोमीटर लंबा यह हाईवे राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) विकास मॉडल का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, यह गलियारा 2027 तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा।