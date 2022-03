LPG Cylinder Price: मार्च के पहले दिन महंगाई की मार, दूध के बाद बढ़ गए गैस सिलेंडर भी महंगा, जानें आपके शहर में कितना बदल गया दाम

मार्च का पहला दिन ग्राहकों के लिए बढ़ी हुई कीमतें लेकर आया है। देशभर में अमूल दूध के दाम बढ़ने के बाद अब एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 105 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

Updated: March 01, 2022 10:25:38 am

मार्च का पहला दिन ग्राहकों के लिए बढ़ी हुई कीमतें लेकर आया है। देशभर में अमूल दूध के दाम बढ़ने के बाद अब एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 105 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई कीमतें महाशिवरात्रि यानी कि एक मार्च, 2022 से लागू हो रही हैं। कीमतों में हो रहे बदलाव के बाद राजधानी लखनऊ में एलपीजी के दाम 49.98 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले लखनऊ में आखिरी बार एक मार्च, 2020 को एलपीजी की कीमतों में 7.31 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। इसके साथ ही पांच किलो के छोटू सिलेंडर में भी 27 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट नहीं बढ़े हैं।

LPG Cylinder Price Hike from 1st March, 2022 Know The Latest Rate