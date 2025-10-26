Lucknow AQI: खराब श्रेणी में पहुंची राजधानी की हवा, जानें किस इलाके में कितना AQI

Lucknow Air Quality Worsens: ठंडी हवा के साथ धीरे-धीरे राजधानी के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता घातक स्तर की ओर बढ़ती दिख रही है। शनिवार को लालबाग और तालकटोरा क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) तीसरे सौ अंक को पार कर गया. यह “खराब” श्रेणी में आता है। स्थानीय निवासी सुबह-सुबह घनभूत कोहरे और धुंध की शिकायत कर रहे हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय टीम ने स्थिति का निरीक्षण किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे ही तापमान गिरना शुरू हुआ है, हवा में प्रदूषकों का घनत्व बढ़ने लगा है,उद्योग, वाहन तथा धूल-उड़ान सहित विविध स्रोतों से बढ़ती पारदुषित हवा अब नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बन रही है।