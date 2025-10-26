Lucknow AQI: खराब श्रेणी में पहुंची राजधानी की हवा, जानें किस इलाके में कितना AQI

लबाग में हवा अलर्ट, तालकटोरा में भी प्रदूषण तेजी से बढ़ा (फोटो सोर्स : AI)
Lucknow Air Quality Worsens: ठंडी हवा के साथ धीरे-धीरे राजधानी के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता घातक स्तर की ओर बढ़ती दिख रही है। शनिवार को लालबाग और तालकटोरा क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) तीसरे सौ अंक को पार कर गया. यह “खराब” श्रेणी में आता है। स्थानीय निवासी सुबह-सुबह घनभूत कोहरे और धुंध की शिकायत कर रहे हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय टीम ने स्थिति का निरीक्षण किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे ही तापमान गिरना शुरू हुआ है, हवा में प्रदूषकों का घनत्व बढ़ने लगा है,उद्योग, वाहन तथा धूल-उड़ान सहित विविध स्रोतों से बढ़ती पारदुषित हवा अब नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बन रही है।
शनिवार को आयोजित निरीक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) की टीम ने लालबाग क्षेत्र में वाहन मरम्मत कार्यों और धुएँ निकलने वाले स्रोतों को चिन्हित किया। टीम ने पाया कि हवा गुणवत्ता यंत्र के समीप ही वाहन मरम्मत कार्य हो रहे थे, जिससे धुआँ सीधे वातावरण में मिल रहा था। इस पर बोर्ड ने संबंधित कार्यस्थलों को चेतावनी दी है। तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में भी AQI दुर्लक्षित स्तर की ओर बढ़ रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों का मिश्रण हवा को भारी बना रहा है।
|क्षेत्र
|AQI
श्रेणी
|तालकटोरा
|190
|संतोषजनक
|अलीगंज
|212
|खराब
|लालबाग
|294
खराब (300 के पास)
|गोमती नगर
|106
|संतोषजनक
|अम्बेडकर विश्वविद्यालय
|105
|संतोषजनक
|कुकरैल
|118
|संतोषजनक
इस सूची से स्पष्ट है कि राजधानी के सभी क्षेत्र एक-समान नहीं, बल्कि कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता तेजी से बिगड़ रही है।
AQI “खराब” श्रेणी तक पहुंचने के बाद, बोर्ड ने दो-दो टीमों का गठन किया है। क्षेत्रीय अधिकारी जेपी मौर्य ने बताया कि सहायक अभियंता विनोद सोनकर की अगुवाई में टीम ने लालबाग क्षेत्र में वाहन मरम्मत कार्यों की निगरानी की। उन्होंने संबंधित दुकानों को निर्देश दिए हैं कि इन कार्यों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए; नहीं तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा हॉट स्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें प्राथमिक नियंत्रण में लाने की योजना बनाई जा रही है।
जब AQI “खराब” श्रेणी में हो, तब निम्न सावधानियां आवश्यक हो जाती हैं:
राजधानी का वायुमान अगले दिन-दो दिन में इन पहलुओं पर भी निर्भर होगा:
