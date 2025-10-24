UP में मौसम उपकरणों की सटीकता पर सवाल, IMD की चेतावनी के बाद प्रशासन सख्त

UP Weather Stations Fail Accuracy Test, IMD Flags Faulty Data: उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में स्थापित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (AWS) व ऑटोमेटिक रेन गेज (ARG) तापमान एवं वर्षा का सही माप लेने में सक्षम नहीं पाए जा रहे हैं। यह जानकारी खुद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दी है। विभाग की रिपोर्ट के बाद शासन ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारियों (DM) को पत्र जारी किया है, जिसमें यंत्र लग चुके स्थानों पर झाड़ी-खरपतवार हटाने और उपकरणों की नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं।