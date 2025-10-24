UP IAS Transfers: यूपी में दो आईएएस अफसरों का तबादला: परिवहन विभाग में बदलाव

अर्चना अग्रवाल को अपर मुख्य सचिव (परिवहन) तथा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का पद सौंपा गया है। अमित गुप्ता से प्रमुख सचिव परिवहन व अध्यक्ष राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रभार वापस ले लिया गया है। हालांकि, उन्हें प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन विभाग का कार्यभार पूर्ववत देखने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार परिवहन विभाग तथा उसके सम्बंधित उपक्रमों में नए नेतृत्व के साथ दिशा-निर्धारण करना चाहती है।