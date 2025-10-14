Lucknow Air Turns Toxic: गोमतीनगर से तालकटोरा तक धुंध की चादर, कुकरैल की हरियाली बनी शहर की आखिरी उम्मीद

गोमतीनगर और तालकटोरा में AQI 150 से ऊपर पहुंच गया है, जिसे येलो जोन में माना जाता है। येलो जोन का अर्थ है कि सामान्य व्यक्ति के लिए तो ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन संवेदनशील लोगों जैसे बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। तालकटोरा में रह रहे मो. आरिफ ने कहा, “हवा में धूल और धुआं इतना बढ़ गया है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल भेजते समय मास्क पहनाना पड़ रहा है।” इसी प्रकार गोमती नगर में भी लोगों ने सड़क पर घुली धूल और वाहन धुएं से परेशान होने की बात कही।