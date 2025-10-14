Diwali 2025: दीप जलाएं, प्रदूषण नहीं”- डॉ. सूर्यकान्त की अपील, कहा दीपावली खुशियों की नहीं प्रदूषण की न बने वजह

डॉ. सूर्यकान्त ने अस्थमा, एलर्जी और सीओपीडी से पीड़ित व्यक्तियों को सलाह दी कि वे दीपावली के दौरान अधिक से अधिक घर के अंदर रहें, धूल या धुएं वाले क्षेत्रों में न जाएं और मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि रोगी नियमित रूप से अपने इनहेलर और दवाओं का सेवन करें, तरल पदार्थ ज्यादा लें और यदि सांस लेने में कठिनाई बढ़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उन्होंने यह भी कहा कि घरों में दीपावली से पहले होने वाली सफाई, पेंटिंग और रंगाई-पुताई के दौरान उत्पन्न धूल और रासायनिक गंध भी सांस के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है। रंगों में मौजूद केमिकल्स फेफड़ों और नाक की झिल्ली को उत्तेजित करते हैं, जिससे अस्थमा और एलर्जी के लक्षण बढ़ जाते हैं। ऐसे रोगियों को सलाह दी जाती है कि घर की सफाई और पेंटिंग से दूर रहें, और जब तक रासायनिक गंध पूरी तरह खत्म न हो जाए, उस स्थान में प्रवेश न करें,” उन्होंने कहा।