ठायं…ठायं…ठायं से दहला एक्सप्रेस-वे, दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया 1 लाख का खूंखार बदमाश, 1 KM तक गूंजी गोलियों की आवाज

पुलिस को पहले से ही सूचना थी कि कैब चालक हत्या कांड का फरार आरोपी गुरुसेवक लखनऊ के आउटर रिंग रोड की ओर निकलने वाला है। इस सूचना पर थाना पारा पुलिस, डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच और कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम ने जीरो प्वाइंट और आउटर रिंग रोड कट पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की चेकिंग शुरू की। थोड़ी देर बाद पुलिस को एक संदिग्ध वाहन आता दिखाई दिया। मुखबिर ने उस वाहन की पुष्टि की और इशारा किया कि यही बदमाशों की गाड़ी है। जैसे ही पुलिस ने वाहन को रोकने का संकेत दिया, बदमाशों ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और फायरिंग शुरू कर दी।