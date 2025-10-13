Patrika LogoSwitch to English

ठायं…ठायं…ठायं से दहला एक्सप्रेस-वे, दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया 1 लाख का खूंखार बदमाश, 1 KM तक गूंजी गोलियों की आवाज

UP Police Encounter Today: लखनऊ पुलिस ने सीतापुर हत्या कांड के आरोपी और एक लाख के इनामी बदमाश गुरुसेवक को मुठभेड़ में ढेर कर बड़ी सफलता पाई है। आगरा एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट पर हुई इस मुठभेड़ में बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मौत हो गई।

4 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 13, 2025

लखनऊ में मुठभेड़: कैब चालक हत्याकांड के आरोपी गुरुसेवक को पुलिस ने दबोचा, गोली लगने से घायल (फोटो सोर्स : Police Department )

लखनऊ में मुठभेड़: कैब चालक हत्याकांड के आरोपी गुरुसेवक को पुलिस ने दबोचा, गोली लगने से घायल (फोटो सोर्स : Police Department )

राजधानी लखनऊ की पुलिस ने रविवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कैब चालक योगेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुरुसेवक पुत्र बलिंद्र निवासी पटाई, पुवायां, शाहजहांपुर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश पर लखनऊ पुलिस आयुक्त द्वारा एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसके कब्जे से .38 बोर की रिवाल्वर, पिस्टल, जिंदा और खोखा कारतूस तथा लूटी गई चार पहिया वाहन बरामद की है।

कैब चालक योगेश पाल की हत्या से शुरू हुई थी कहानी

2 अक्टूबर को बुद्धेश्वर निवासी कैब चालक योगेश पाल रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुआ था। दो दिन बाद उसका शव जनपद सीतापुर के पिसावां थाना क्षेत्र की झाड़ियों में बरामद हुआ। शव की पहचान होने पर पुलिस को पता चला कि उसकी स्विफ्ट डिजायर कार लूट ली गई थी। जांच में सामने आया कि कार लूटने के लिए ही हत्या की गई थी और वारदात में शामिल बदमाश शाहजहांपुर और हरदोई जिलों से संबंध रखते थे।

इसी गिरोह ने इससे पहले शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्र में भी अवनीश दीक्षित नामक व्यक्ति की हत्या कर उसकी कार लूटी थी। उसी वाहन को लखनऊ में छिपाया गया था। पुलिस के अनुसार, बदमाश गुरुसेवक रविवार को उसी वाहन को बेचने की फिराक में मोहान रोड होते हुए जीरो प्वाइंट से उलटी लेन में आगरा एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन से होते हुए हरदोई या सीतापुर की दिशा में जा रहा था।

सूचना मिलते ही दो पुलिस टीमों ने की घेराबंदी

पुलिस को पहले से ही सूचना थी कि कैब चालक हत्या कांड का फरार आरोपी गुरुसेवक लखनऊ के आउटर रिंग रोड की ओर निकलने वाला है। इस सूचना पर थाना पारा पुलिस, डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच और कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम ने जीरो प्वाइंट और आउटर रिंग रोड कट पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की चेकिंग शुरू की। थोड़ी देर बाद पुलिस को एक संदिग्ध वाहन आता दिखाई दिया। मुखबिर ने उस वाहन की पुष्टि की और इशारा किया कि यही बदमाशों की गाड़ी है। जैसे ही पुलिस ने वाहन को रोकने का संकेत दिया, बदमाशों ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और फायरिंग शुरू कर दी।

तेज रफ्तार पीछा और गोलियों की आवाजें

वाहन आगरा एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन पर करीब एक किलोमीटर तक भागता रहा। पुलिस ने पीछा करते हुए आगे की टीम को सतर्क किया। जब बदमाशों ने देखा कि सामने से दूसरी टीम आ रही है, उन्होंने बैंक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी कीचड़ में फंस गई। इसके बाद गाड़ी में बैठे दोनों बदमाश बाहर निकले और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से गिर पड़ा, जबकि दूसरा अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने तुरंत कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा, जहां उसकी पहचान गुरुसेवक के रूप में हुई।

गुरुसेवक का आपराधिक इतिहास

गुरुसेवक शाहजहांपुर जिले के पुवायां क्षेत्र का शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ अपहरण, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वह एक संगठित गिरोह के साथ मिलकर प्रदेश के कई जिलों में वाहन लूट, नकदी लूट और हत्या की वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वह पहले भी जेल जा चुका है, और हाल के महीनों में सीतापुर और शाहजहांपुर में लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था।

पुलिस की बड़ी कामयाबी

डीसीपी वेस्ट लखनऊ ने बताया कि  रविवार रात सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश गुरुसेवक घायल हुआ है। उसके पास से अवैध हथियार, कारतूस और लूटी गई चार पहिया वाहन बरामद की गई है। दूसरा साथी अंधेरे में भाग निकला है, जिसकी तलाश के लिए सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस का कहना है कि गुरुसेवक से पूछताछ के बाद गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।

पिछली मुठभेड़ों से जुड़ा मामला

इसी हत्याकांड में 10 अक्टूबर को अजय उर्फ अमरजीत सिंह पुत्र रंजीत सिंह निवासी नेवदिया इटारा, थाना पिहानी, हरदोई को भी मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले शुक्रवार देर रात विकास कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस लगातार तीनों आरोपियों के पीछे थी और रविवार की रात आख़िरकार तीसरा आरोपी गुरुसेवक भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

मुठभेड़ स्थल से बरामद सामान

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मौके से .38 बोर की रिवाल्वर, एक पिस्टल, जिंदा और खोखा कारतूस तथा लूटी गई चार पहिया कार बरामद की है। बरामद वाहन वही है जिसे गुरुसेवक ने शाहजहांपुर के पुवायां में हत्या के बाद लूटा था। सुरक्षा दृष्टि से मुठभेड़ स्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और एफएसएल टीम ने मौके से सबूत इकट्ठे किए हैं। सभी साक्ष्यों को सील कर आगे की जांच के लिए भेजा गया है।

इलाके में मुठभेड़ से मचा हड़कंप

रविवार देर रात हुई गोलीबारी से आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई। आगरा एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन पर स्थानीय लोगों ने गोलियों की आवाजें सुनीं। कई राहगीरों ने पुलिस की गाड़ियों का काफिला देखा। लोगों ने बताया कि इलाके में अक्सर बदमाश एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन का इस्तेमाल भागने के रास्ते के तौर पर करते हैं। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है।

पुलिस टीम की सराहना

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने मुठभेड़ में शामिल थाना पारा, क्राइम ब्रांच और डीसीपी वेस्ट की टीम की प्रशंसा की है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अपराध के खिलाफ जारी सख्त नीति का परिणाम है। लखनऊ पुलिस आयुक्त ने कहा कि  अपराधी चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा,”।

जांच अब अन्य साथियों की तलाश पर केंद्रित

पुलिस अब फरार आरोपी और उसके नेटवर्क की तलाश में जुटी है। मोबाइल कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से फरार साथी का पता लगाया जा रहा है। जांच टीमों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि गुरुसेवक और उसके गिरोह ने प्रदेश के किन-किन इलाकों में अपराध किए हैं, इसका पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए।

Azam Khan Security: आजम खान की ‘वाई श्रेणी’ सुरक्षा बहाल- 23 महीने बाद लौटी पुरानी सुरक्षा व्यवस्था, UP सरकार का फैसला चर्चा में
रामपुर
सपा नेता आजम खान को फिर मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा (फोटो सोर्स : Facebook )

UP 69,000 Teacher Recruitment: सात साल से न्याय की राह पर ठहरे सपने: 69 हजार भर्ती के अभ्यर्थियों ने कहा-अब या तो सुनवाई, या विधान भवन का घेराव

बोले – न्याय नहीं मिला तो विधान भवन का करेंगे घेराव (फोटो सोर्स : ritesh singh)
लखनऊ

LDA की बड़ी पहल: अब तेजी से पास होंगे मकानों के नक्शे, SDM सदर कार्यालय में तैनात होगा तकनीकी स्टाफ

Lucknow Development (फोटो सोर्स : LDA X)
लखनऊ

दीपावली-छठ पर रेल टिकटों की मारामारी: लंबी वेटिंग से यात्रियों की बढ़ी टेंशन, फेस्टिवल स्पेशल में भी सीट फुल

ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट, फेस्टिवल स्पेशल में भी सीटें फुल (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026: शुरू हुआ ऑनलाइन पंजीकरण, 30 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

Sainik School Entrance Exam 2026, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

Run for Unity 2025: लौह पुरुष की जयंती पर गूंजेगी एकता की हुंकार – यूपी में 31 अक्टूबर से शुरू होगा भव्य यूनिटी मार्च

प्रदेशभर में खिलाड़ी, कलाकार और युवा बनेंगे ‘रन फॉर यूनिटी’ का हिस्सा (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ
