Azam Khan Security: आजम खान की ‘वाई श्रेणी’ सुरक्षा बहाल- 23 महीने बाद लौटी पुरानी सुरक्षा व्यवस्था, UP सरकार का फैसला चर्चा में

Azam Khan Y Category Security: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने उनकी ‘वाई श्रेणी की सुरक्षा’ को फिर से बहाल कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में यह कदम प्रशासनिक समीक्षा और स्थानीय खुफिया रिपोर्टों के बाद उठाया गया है। करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए आजम खान को अब पहले की तरह सुरक्षा गार्ड और गनर फिर से उपलब्ध करा दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं- क्या यह केवल सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी छिपा है?