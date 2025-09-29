सिंदूर-बिंदी नहीं, बाइबिल और पैसों का जाल! 250 से अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण, मलखान ने उड़ाए पुलिस के होश

Malkhan dharmantar gang exposed in Lucknow: लखनऊ के निगोहां थाना क्षेत्र के बख्तौरीखेड़ा गांव में लालच और धर्म प्रचार के जरिए हिंदुओं का ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना मलखान को उसके घर से गिरफ्तार किया है। दो साल से चल रहे इस गिरोह ने गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों को अपना निशाना बनाया और उन्हें धोखे से धर्मांतरण के जाल में फंसाया।