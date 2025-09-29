Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

सिंदूर-बिंदी नहीं, बाइबिल और पैसों का जाल! 250 से अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण, मलखान ने उड़ाए पुलिस के होश

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मलखान गिरोह ने लालच और प्रार्थना सभा के जरिए 250 से अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण कराया है। मामले में पुलिस ने सरगना मलखान को गिरफ्तार कर उसके हॉल को सील कर दिया है।

2 min read

लखनऊ

image

Mohd Danish

Sep 29, 2025

lucknow bakhtaurikheda malkhan dharmantar gang exposed police arrest

सिंदूर-बिंदी नहीं, बाइबिल और पैसों का जाल!

Malkhan dharmantar gang exposed in Lucknow: लखनऊ के निगोहां थाना क्षेत्र के बख्तौरीखेड़ा गांव में लालच और धर्म प्रचार के जरिए हिंदुओं का ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना मलखान को उसके घर से गिरफ्तार किया है। दो साल से चल रहे इस गिरोह ने गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों को अपना निशाना बनाया और उन्हें धोखे से धर्मांतरण के जाल में फंसाया।

खेत में चलाया जा रहा था धर्मांतरण का खेल

मलखान अपने खेत में बने हॉल में हर बृहस्पतिवार और रविवार को चंगाई सभा आयोजित करता था। यहां वह ग्रामीणों को प्रार्थना सभा में बुलाकर बाइबिल पढ़ाता और पैसों के लालच में धर्मांतरण करवाता। पुलिस ने इस हॉल को सील कर दिया है और इस गिरोह के अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस को मिली रही थी शिकायत

डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि कुछ दिनों से पुलिस को बख्तौरीखेड़ा गांव में धर्मांतरण की शिकायतें मिल रही थीं। पीजीआई क्षेत्र के आसरा एंक्लेव निवासी धर्मेंद्र की शिकायत के बाद मलखान को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से दो बाइबिल और प्रचार-प्रसार की सामग्री बरामद हुई। इस गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का इनाम भी दिया गया।

250 से अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण

पुलिस जांच में पता चला कि मलखान गिरोह ने अब तक 250 से अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण कराया। गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों की बीमारी को ठीक करने का बहाना बनाकर सभा में बुलाया जाता और पवित्र जल छिड़ककर धर्मांतरण करवा लिया जाता था। यह मामला पूरे लखनऊ में चर्चा का विषय बन गया।

महिलाओं में नजर आई असामान्य स्थिति

मिशन शक्ति अभियान के दौरान पुलिस ने निगोहां के बख्तौरीखेड़ा और आसपास के गांवों में चौपाल लगाई। चौपाल में शामिल बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं धर्मांतरण के प्रभाव में सिंदूर, बिंदी और बिछुवा नहीं पहन रही थीं। इस दृश्य ने चौपाल में मौजूद एसीपी रजनीश वर्मा और अन्य पुलिस अधिकारियों को भी चौका दिया और मामले की गंभीरता को उजागर किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 04:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सिंदूर-बिंदी नहीं, बाइबिल और पैसों का जाल! 250 से अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण, मलखान ने उड़ाए पुलिस के होश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जब ‘आतंकी’ कहकर जेल में डाल दिए गए थे राजा भैया; किस की थी सरकार, क्या है पूरा किस्सा?

Raja Bhaiya News
लखनऊ

UP में इस तारीख को अवकाश की घोषणा, सभी सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद, CM योगी का ऐलान

UP School Closed News
शिक्षा

लखनऊ का बदलेगा स्वरूप, वरुण विहार और नैमिष नगर योजना को 750 करोड़ की मंजूरी

750 करोड़ रुपये की मंजूरी, लखनऊ के विकास का नया खाका     (फोटो सोर्स : Whatsapp)
लखनऊ

Navratri Fasting Food FSDA Raid : नवरात्र में बिक रहा नकली आलू: एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई, 46 बोरी आलू और संदिग्ध घी जब्त

नवरात्र में नकली आलू का कारोबार उजागर, लखनऊ मंडी से 46 बोरी जब्त (फोटो सोर्स : Whatsapp)
लखनऊ

Asia Cup 2025 का फाइनल: पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत, लखनऊ में झूमे जश्न में डूबे लोग

पाकिस्तान पर टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, 9वीं बार चैंपियन बनी भारत (फोटो सोर्स : fb )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.