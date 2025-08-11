11 अगस्त 2025,

सोमवार

लखनऊ

Lucknow Crime: प्रेमिका की आत्महत्या से दुखी व्यक्ति का बदला! युवक ने प्रेमिका की मां पर कुल्हाड़ी से किया हमला

Lucknow Crime News: लखनऊ में प्रेमिका की आत्महत्या से आक्रोशित युवक ने उसकी मां पर सरेआम कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि बेटा बचाने की कोशिश में चोटिल हुआ। आरोपी फरार है, पुलिस तलाश में जुटी है।

लखनऊ

Mohd Danish

Aug 11, 2025

lucknow boyfriend axe attack girlfriend mother after suicide
Lucknow Crime: प्रेमिका की आत्महत्या से दुखी व्यक्ति का बदला! पत्रिका फाइल फोटो।

Lucknow boyfriend axe attack girlfriend mother after suicide: लखनऊ में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां प्रेमिका की आत्महत्या से गुस्साए एक युवक ने उसकी मां पर सरेआम कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसे बचाने की कोशिश में उसका बेटा भी चोटिल हो गया।

प्रेमिका की आत्महत्या के बाद पल रहा था बदला

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान विनीत उर्फ गोलू रावत के रूप में हुई है। वह 42 वर्षीय अंजू गौतम की बेटी मोहिनी के साथ प्रेम संबंध में था। करीब डेढ़ महीने पहले, मोहिनी ने कथित तौर पर अपने परिवार की डांट-फटकार से तंग आकर छत से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से विनीत बेहद आक्रोशित था और तब से ही बदला लेने की सोच रहा था।

रक्षाबंधन से लौटते वक्त सड़क पर रोका

घटना के दिन अंजू गौतम अपने बेटे मोहित के साथ कठवारा गांव में अपने मायके गई थीं। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के बाद वह घर लौट रही थीं। रास्ते में विनीत ने अचानक उन्हें रोक लिया और गुस्से में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

बेटा बीच-बचाव में घायल

हमले के दौरान महिला का बेटा मोहित अपनी मां को बचाने के लिए बीच में आया, लेकिन वह भी घायल हो गया। शोर-शराबा सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

गंभीर हालत में अस्पताल रेफर

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अंजू को राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बलरामपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मोहित का इलाज कर उसे छुट्टी दे दी गई।

आरोपी फरार, पुलिस की तलाश जारी

वारदात के बाद आरोपी विनीत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

Published on:

11 Aug 2025 07:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Crime: प्रेमिका की आत्महत्या से दुखी व्यक्ति का बदला! युवक ने प्रेमिका की मां पर कुल्हाड़ी से किया हमला

