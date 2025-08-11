Lucknow Crime: प्रेमिका की आत्महत्या से दुखी व्यक्ति का बदला! युवक ने प्रेमिका की मां पर कुल्हाड़ी से किया हमला

Lucknow boyfriend axe attack girlfriend mother after suicide: लखनऊ में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां प्रेमिका की आत्महत्या से गुस्साए एक युवक ने उसकी मां पर सरेआम कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसे बचाने की कोशिश में उसका बेटा भी चोटिल हो गया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान विनीत उर्फ गोलू रावत के रूप में हुई है। वह 42 वर्षीय अंजू गौतम की बेटी मोहिनी के साथ प्रेम संबंध में था। करीब डेढ़ महीने पहले, मोहिनी ने कथित तौर पर अपने परिवार की डांट-फटकार से तंग आकर छत से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से विनीत बेहद आक्रोशित था और तब से ही बदला लेने की सोच रहा था।
घटना के दिन अंजू गौतम अपने बेटे मोहित के साथ कठवारा गांव में अपने मायके गई थीं। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के बाद वह घर लौट रही थीं। रास्ते में विनीत ने अचानक उन्हें रोक लिया और गुस्से में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
हमले के दौरान महिला का बेटा मोहित अपनी मां को बचाने के लिए बीच में आया, लेकिन वह भी घायल हो गया। शोर-शराबा सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी।
पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अंजू को राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बलरामपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मोहित का इलाज कर उसे छुट्टी दे दी गई।
वारदात के बाद आरोपी विनीत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।