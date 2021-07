यूपी में बकरीद पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं : सीएम योगी

UP Bakra Eid 2021 Guideline : बकरीद पर प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो - एक जगह एकत्र न हों 50 से ज्यादा लोग

लखनऊ. सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ-साफ चेताया कि, उत्तर प्रदेश में बकरीद (21 जुलाई) को किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं होगी (Yogi Adityanath warns against public sacrifice of animals on Bakrid) । किसी भी जगह पर 50 या इससे अधिक लोग अगर एकत्र हुए तो उन पर कार्रवाई तय है। यूपी सरकार ने बकरा ईछ के लिए गाइडलाइन का पालन करने को कहा है।

कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कांवड़ यात्रा लगातार दूसरे वर्ष रद कर दिया गया है। इस बार बकरीद पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती रखने का निर्देश दिया हैं। सीएम योगी ने टीम-09 के साथ समीक्षा बैठक में कहाकि, पुलिस के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी नजर रखें कि बकरीद पर गोवंश, ऊंट व प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। साथ ही सीएम योगी ने आदेश जारी कर स्पष्ट कहाकि, कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं की जाएगी। सिर्फ चिन्हित स्थलों या फिर निजी परिसरों का ही उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गोवंश या ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रदेश में कहीं पर भी ऐसा होने पर संबंधित व्यक्ति या परिवार पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए।

कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें :- फरमान हैदर

उत्तर प्रदेश के कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोरोना संक्रमण की वजह से बकरीद की नमाज मोहल्ले की मस्जिदों में ही अदा करने की अपील की है। प्रवक्ता हाजी फरमान हैदर ने कहा कि बकरीद को देखते हुए सभी से अपील है कि वह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। खुली जगह पर कुर्बानी करने की बजाय बंद जगह पर करें। साफ-सफाई का भी ख्याल रखें और मस्जिदों में भीड़-भाड़ न करें, अपने मोहल्ले की मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें।