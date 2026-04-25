Lucknow Crime: IAS अभ्यर्थी छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात, ब्लैकमेलिंग कर वसूले पैसे (Source: Police Media Cell)
Lucknow IAS Blackmail Case: राजधानी लखनऊ से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां IAS की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि आरोपी ने पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को बेहोश किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पीड़ित छात्रा के अनुसार, आरोपी अमित कुमार ने विश्वास का फायदा उठाते हुए उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद जब वह अचेत हो गई, तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना छात्रा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद आघातकारी साबित हुई।
मामले में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने एक बार ही नहीं, बल्कि बाद में भी छात्रा को निशाना बनाया। आरोप है कि आरोपी रात के समय छात्रा के फ्लैट में जबरन घुस गया और दोबारा दुष्कर्म किया। इस तरह की घटनाओं ने छात्रा को गहरे भय और तनाव में डाल दिया।
लगातार मानसिक दबाव और डर के माहौल में जी रही छात्रा ने अंततः साहस जुटाया और अपने पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। परिवार के सहयोग से छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला उजागर हुआ।
पीड़िता की शिकायत पर हुसैनगंज थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
पुलिस ने आरोपी अमित कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और यदि अन्य पहलू सामने आते हैं, तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना ने राजधानी में रहकर पढ़ाई कर रही छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों का मानना है कि अकेले रहने वाली छात्राओं को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। संदिग्ध लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस या परिवार को सूचित करना चाहिए
पुलिस ने नागरिकों, विशेषकर छात्राओं से अपील की है कि वे अनजान व्यक्तियों से कोई पेय या खाद्य पदार्थ स्वीकार न करें। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
यह घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि विश्वास का दुरुपयोग किस तरह खतरनाक रूप ले सकता है। परिवार, समाज और प्रशासन-तीनों की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए जागरूकता और सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाए।
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