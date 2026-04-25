Lucknow Crime: IAS अभ्यर्थी छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Lucknow IAS Blackmail Case: राजधानी लखनऊ से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां IAS की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि आरोपी ने पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को बेहोश किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।