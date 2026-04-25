UP Transfer Policy: यूपी में PCS अफसरों के तबादले की नई रणनीति, परफॉर्मेंस और रिपोर्ट से बदलेगी तैनाती

UP Transfer Policy Update: उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों के तबादलों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा मंथन चल रहा है। सरकार ने इस बार तबादला प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रदर्शन आधारित बनाने के लिए नया फार्मूला तैयार किया है। इसके तहत जिलों में तैनात अधिकारियों की कार्यप्रणाली, ग्रेडिंग और वरिष्ठ अधिकारियों की रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, 30 मई 2027 तक एक ही स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पीसीएस अधिकारियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

