UP Transfer Policy: यूपी में PCS अफसरों के तबादले की नई रणनीति, परफॉर्मेंस और रिपोर्ट से बदलेगी तैनाती

PCS अफसरों के तबादले का नया फार्मूला तैयार: रिपोर्ट, ग्रेडिंग और सिफारिशों पर होगा फैसला (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Transfer Policy Update: उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों के तबादलों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा मंथन चल रहा है। सरकार ने इस बार तबादला प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रदर्शन आधारित बनाने के लिए नया फार्मूला तैयार किया है। इसके तहत जिलों में तैनात अधिकारियों की कार्यप्रणाली, ग्रेडिंग और वरिष्ठ अधिकारियों की रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, 30 मई 2027 तक एक ही स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पीसीएस अधिकारियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
इस बार तबादलों में केवल वरिष्ठता या सामान्य प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन को भी प्रमुख आधार बनाया जाएगा। जिलों में तैनात पीसीएस अधिकारियों के कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन के आधार पर उनकी ग्रेडिंग तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी गई है।
राज्य के नियुक्ति विभाग ने सभी मंडलायुक्तों (कमिश्नर) से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट में अधिकारियों के कार्य व्यवहार, प्रशासनिक क्षमता, जनसंपर्क और कार्य निष्पादन की गुणवत्ता का उल्लेख किया गया है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर ही अंतिम तबादला सूची तैयार की जाएगी।
तबादला नीति में इस बार एक मानवीय पहलू को भी शामिल किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जहां संभव होगा, वहां पति-पत्नी को एक ही स्थान या आसपास पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा। इससे पारिवारिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
सूत्रों के अनुसार, तबादला प्रक्रिया में सिफारिशों का भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। मजबूत राजनीतिक या प्रशासनिक सिफारिश वाले अधिकारियों को लाभ मिल सकता है। नेताओं और मंत्रियों द्वारा भेजे गए पत्रों पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि, प्रशासनिक रिपोर्ट को प्राथमिक आधार माना जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य केवल तबादले करना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। अधिकारियों को उनकी क्षमता और प्रदर्शन के अनुसार उचित स्थान पर तैनात करने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी।
इस नई तबादला नीति के चलते पीसीएस अधिकारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। कई अधिकारी अपनी रिपोर्ट और ग्रेडिंग को लेकर चिंतित हैं, जबकि कुछ बेहतर प्रदर्शन के आधार पर अच्छी पोस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं।
तबादला प्रक्रिया में एक ओर जहां पारदर्शिता और प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं सिफारिशों की भूमिका को लेकर भी चर्चा जारी है। सूत्रों का मानना है कि यदि प्रशासनिक रिपोर्ट को निष्पक्ष रूप से लागू किया गया, तो यह व्यवस्था अधिक प्रभावी साबित हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार, सभी रिपोर्ट मिलने के बाद जल्द ही तबादलों की सूची जारी की जा सकती है। संभावना है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो।
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