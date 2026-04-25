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UP Transfer Policy: यूपी में PCS अफसरों के तबादले की नई रणनीति, परफॉर्मेंस और रिपोर्ट से बदलेगी तैनाती

UP Govt Prepares New Transfer Formula for PCS Officers: यूपी में PCS अफसरों के तबादलों के लिए नया फॉर्मूला तैयार हुआ है, जिसमें प्रदर्शन, ग्रेडिंग और प्रशासनिक रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा, साथ ही सिफारिशों और पोस्टिंग संतुलन पर भी ध्यान रहेगा।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 25, 2026

PCS अफसरों के तबादले का नया फार्मूला तैयार: रिपोर्ट, ग्रेडिंग और सिफारिशों पर होगा फैसला (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

PCS अफसरों के तबादले का नया फार्मूला तैयार: रिपोर्ट, ग्रेडिंग और सिफारिशों पर होगा फैसला (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Transfer Policy Update: उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों के तबादलों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा मंथन चल रहा है। सरकार ने इस बार तबादला प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रदर्शन आधारित बनाने के लिए नया फार्मूला तैयार किया है। इसके तहत जिलों में तैनात अधिकारियों की कार्यप्रणाली, ग्रेडिंग और वरिष्ठ अधिकारियों की रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, 30 मई 2027 तक एक ही स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पीसीएस अधिकारियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

प्रदर्शन आधारित तबादले की तैयारी

इस बार तबादलों में केवल वरिष्ठता या सामान्य प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन को भी प्रमुख आधार बनाया जाएगा। जिलों में तैनात पीसीएस अधिकारियों के कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन के आधार पर उनकी ग्रेडिंग तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी गई है।

कलेक्टर और डीएम की अहम भूमिका

  • तबादला प्रक्रिया में जिलाधिकारी (DM) और कलेक्टर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
  • कलेक्टर स्तर पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गईउनकी ग्रेडिंग तैयार कर रिपोर्ट तैयार की गईयह रिपोर्ट संबंधित कमिश्नर को भेजी गई
  • इसके बाद कमिश्नर स्तर से विस्तृत रिपोर्ट नियुक्ति विभाग को भेजी जा रही है।

नियुक्ति विभाग ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

राज्य के नियुक्ति विभाग ने सभी मंडलायुक्तों (कमिश्नर) से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट में अधिकारियों के कार्य व्यवहार, प्रशासनिक क्षमता, जनसंपर्क और कार्य निष्पादन की गुणवत्ता का उल्लेख किया गया है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर ही अंतिम तबादला सूची तैयार की जाएगी।

पति-पत्नी पोस्टिंग का भी रखा जाएगा ध्यान

तबादला नीति में इस बार एक मानवीय पहलू को भी शामिल किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जहां संभव होगा, वहां पति-पत्नी को एक ही स्थान या आसपास पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा। इससे पारिवारिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सिफारिशों का भी असर संभव

सूत्रों के अनुसार, तबादला प्रक्रिया में सिफारिशों का भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। मजबूत राजनीतिक या प्रशासनिक सिफारिश वाले अधिकारियों को लाभ मिल सकता है। नेताओं और मंत्रियों द्वारा भेजे गए पत्रों पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि, प्रशासनिक रिपोर्ट को प्राथमिक आधार माना जा रहा है।

कई स्तरों पर चल रहा मंथन

  • तबादला प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले कई स्तरों पर गहन मंथन किया जा रहा है।
  • विभागीय स्तर पर समीक्षामंडल स्तर पर विश्लेषणशासन स्तर पर अंतिम निर्णय
  • यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता और संतुलन बना रहे।

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की कोशिश

सरकार का उद्देश्य केवल तबादले करना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। अधिकारियों को उनकी क्षमता और प्रदर्शन के अनुसार उचित स्थान पर तैनात करने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी।

अधिकारियों में बढ़ी हलचल

इस नई तबादला नीति के चलते पीसीएस अधिकारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। कई अधिकारी अपनी रिपोर्ट और ग्रेडिंग को लेकर चिंतित हैं, जबकि कुछ बेहतर प्रदर्शन के आधार पर अच्छी पोस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं।

पारदर्शिता बनाम सिफारिश का संतुलन

तबादला प्रक्रिया में एक ओर जहां पारदर्शिता और प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं सिफारिशों की भूमिका को लेकर भी चर्चा जारी है। सूत्रों का मानना है कि यदि प्रशासनिक रिपोर्ट को निष्पक्ष रूप से लागू किया गया, तो यह व्यवस्था अधिक प्रभावी साबित हो सकती है।

जल्द जारी हो सकती है सूची

सूत्रों के अनुसार, सभी रिपोर्ट मिलने के बाद जल्द ही तबादलों की सूची जारी की जा सकती है। संभावना है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो।

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Published on:

25 Apr 2026 01:39 am

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