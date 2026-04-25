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UP Police: लखनऊ पुलिस का बड़ा कदम, संगठित अपराध रोकने के लिए हेल्पलाइन लॉन्च, जनता से मांगी मदद

UP Police News: लखनऊ पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ नई हेल्पलाइन शुरू की है। अब नागरिक गुप्त रूप से नशा और मानव तस्करी जैसी गतिविधियों की सूचना देकर कार्रवाई में सहयोग कर सकेंगे।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 25, 2026

हेल्पलाइन से संगठित अपराध पर कसेगा शिकंजा अब (Source: Police Media Cell)

हेल्पलाइन से संगठित अपराध पर कसेगा शिकंजा अब (Source: Police Media Cell)

UP Police Crime Control: राजधानी लखनऊ में संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट ने एक अहम पहल की है। क्राइम ब्रांच लखनऊ ने “Organised Crime Helpline” लॉन्च कर आम नागरिकों को अपराध नियंत्रण में सीधे भागीदार बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह हेल्पलाइन 24 अप्रैल 2026 को आधिकारिक रूप से शुरू की गई, जिसके तहत नागरिक अब नशा तस्करी, मानव तस्करी और अन्य संगठित अपराधों से जुड़ी सूचनाएं सीधे पुलिस तक पहुंचा सकेंगे।

अपराध के खिलाफ नई रणनीति

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की यह पहल राज्य सरकार की “Zero Tolerance Policy” के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य अपराधियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। क्राइम ब्रांच द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 7839861034 पर कोई भी नागरिक गुप्त रूप से जानकारी दे सकता है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

जनभागीदारी से मजबूत होगा अपराध नियंत्रण

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, संगठित अपराध को खत्म करने के लिए केवल पुलिस की कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि इसमें आम जनता की भागीदारी भी बेहद जरूरी होती है।इसी को ध्यान में रखते हुए इस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, ताकि नागरिक अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी आसानी से साझा कर सकें।

किन अपराधों पर रहेगा फोकस

इस हेल्पलाइन के माध्यम से खासतौर पर निम्न अपराधों पर सख्त नजर रखी जाएगी:

  • नशीले पदार्थों की तस्करी
  • मानव तस्करी
  • गैंग आधारित अपराध
  • अवैध नेटवर्क और संगठित गिरोह

पुलिस का कहना है कि इन अपराधों के खिलाफ सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों तक पहुंचने में आसानी होगी।

सूचना पर तुरंत कार्रवाई का दावा

  • क्राइम ब्रांच ने स्पष्ट किया है कि हेल्पलाइन पर प्राप्त हर सूचना को गंभीरता से लिया जाएगा।
  • पहले इनपुट का सत्यापन किया जाएगाउसके बाद त्वरित कार्रवाई की जाएगीजरूरत पड़ने पर विशेष टीम गठित की जाएगी
  • इस पूरी प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी संसाधनों का भी उपयोग किया जाएगा।

लोकल इंटेलिजेंस और पब्लिक इनपुट का संयोजन

पुलिस का मानना है कि अपराधियों तक पहुंचने के लिए लोकल इंटेलिजेंस और पब्लिक इनपुट का संयोजन बेहद जरूरी है। अक्सर अपराधी स्थानीय स्तर पर अपनी गतिविधियां छिपाकर काम करते हैं, जिन्हें पहचानने में स्थानीय लोगों की जानकारी बेहद उपयोगी साबित होती है। इस पहल के जरिए पुलिस इसी जानकारी को संगठित रूप में उपयोग करना चाहती है।

सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम

इस योजना के तहत विश्वसनीय और महत्वपूर्ण सूचना देने वाले नागरिकों को इनाम देने की भी व्यवस्था की गई है। इससे लोगों को आगे आकर जानकारी देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और अपराधियों के खिलाफ मजबूत नेटवर्क तैयार होगा।

गोपनीयता की पूरी गारंटी

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

  • कॉल करने वाले की जानकारी सुरक्षित रखी जाएगी
  • किसी भी स्तर पर पहचान उजागर नहीं की जाएगी
  • जरूरत पड़ने पर कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी

यह कदम उन लोगों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जो डर या दबाव के कारण सामने नहीं आ पाते।

सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ाव

क्राइम ब्रांच लखनऊ ने अपना नया X (Twitter) हैंडल @Crime_branchlko भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से जनता को अपडेट दिए जाएंगे .जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे .महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा की जाएंगी .यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पुलिस और जनता के बीच संवाद को और मजबूत करेगा।

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अपराधियों के लिए सख्त संदेश

इस पहल के जरिए लखनऊ पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि संगठित अपराध को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Zero Tolerance Policy के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा।

शहर में बढ़ेगा सुरक्षा का भरोसा

इस हेल्पलाइन के शुरू होने से आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना और मजबूत होने की उम्मीद है। लोग अब बिना डर के अपनी बात पुलिस तक पहुंचा सकेंगे, जिससे अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी।

नागरिकों से अपील

पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी साझा करें और इस अभियान का हिस्सा बनें। यह पहल तभी सफल होगी जब आम जनता इसमें सक्रिय रूप से भाग लेगी।

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Published on:

25 Apr 2026 02:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Police: लखनऊ पुलिस का बड़ा कदम, संगठित अपराध रोकने के लिए हेल्पलाइन लॉन्च, जनता से मांगी मदद

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