UP Police: लखनऊ पुलिस का बड़ा कदम, संगठित अपराध रोकने के लिए हेल्पलाइन लॉन्च, जनता से मांगी मदद

UP Police Crime Control: राजधानी लखनऊ में संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट ने एक अहम पहल की है। क्राइम ब्रांच लखनऊ ने “Organised Crime Helpline” लॉन्च कर आम नागरिकों को अपराध नियंत्रण में सीधे भागीदार बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह हेल्पलाइन 24 अप्रैल 2026 को आधिकारिक रूप से शुरू की गई, जिसके तहत नागरिक अब नशा तस्करी, मानव तस्करी और अन्य संगठित अपराधों से जुड़ी सूचनाएं सीधे पुलिस तक पहुंचा सकेंगे।

