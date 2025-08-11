LDA Group Housing : गोमती नगर, ऐशबाग और वसंत कुंज में एलडीए बनाएगा हाईटेक फ्लैट, कीमत होगी निजी बिल्डरों से कम

LDA New Housing Projects: राजधानी लखनऊ में जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस और पर्यावरण के अनुकूल हाईटेक ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं तैयार होने जा रही हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, ऐशबाग और बसंतकुंज योजना में बहुमंजिला अपार्टमेंट्स बनाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। इन योजनाओं में लगभग 1100 से अधिक फ्लैट बनाए जाएंगे, जिनकी कीमत निजी बिल्डरों के प्रोजेक्ट की तुलना में कम रखी जाएगी। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य राजधानी के मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को विश्वस्तरीय सुविधाएं सुलभ कीमत पर उपलब्ध कराना है।