LDA Group Housing : गोमती नगर, ऐशबाग और वसंत कुंज में एलडीए बनाएगा हाईटेक फ्लैट, कीमत होगी निजी बिल्डरों से कम

LDA New Housing Projects: राजधानी लखनऊ में जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस और पर्यावरण के अनुकूल हाईटेक ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं तैयार होने जा रही हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, ऐशबाग और बसंतकुंज योजना में बहुमंजिला अपार्टमेंट्स बनाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। इन योजनाओं में लगभग 1100 से अधिक फ्लैट बनाए जाएंगे, जिनकी कीमत निजी बिल्डरों के प्रोजेक्ट की तुलना में कम रखी जाएगी। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य राजधानी के मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को विश्वस्तरीय सुविधाएं सुलभ कीमत पर उपलब्ध कराना है।
इन चारों योजनाओं में 2 बीएचके (स्टडी), 3 बीएचके और 3 बीएचके (स्टडी/सर्वेंट रूम) श्रेणियों के फ्लैट बनाए जाएंगे। इनमें खास तौर पर 2 बीएचके और 3 बीएचके (सर्वेंट रूम) वाले फ्लैटों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि इनकी मांग बाजार में सबसे ज्यादा है।
इन अपार्टमेंट्स में निवासियों के लिए कई तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें शामिल हैं-
एलडीए ने इन योजनाओं की शुरुआत से पहले ऑनलाइन डिमांड सर्वे भी पूरा कर लिया है, जिसमें लोगों ने आधुनिक, सुविधा युक्त और उचित कीमत वाले आवास की भारी मांग जताई। इस सर्वे के आधार पर फ्लैटों की संख्या, आकार और डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया है।
मंडलायुक्त के निर्देशानुसार, इन नए फ्लैटों की कीमत आसपास के निजी बिल्डरों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स की तुलना में कम रखी जाएगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को आधुनिक सुविधाओं के साथ किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराना है। एलडीए ने इस परियोजना के लिए पहले से मौजूद निजी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट का गहन अध्ययन किया है और उनकी डिजाइन, निर्माण गुणवत्ता और सुविधाओं की तुलना करके अपनी योजना को बेहतर बनाने का प्रयास किया है।
चुने गए चारों स्थान शहर की मुख्यधारा से जुड़े हुए हैं.
एलडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक, इन चार परियोजनाओं के बाद शहर के अन्य इलाकों में भी इसी तरह की आधुनिक ग्रुप हाउसिंग योजनाएं शुरू करने पर विचार किया जाएगा। साथ ही, हर नई योजना में ग्रीन एरिया और ईको-फ्रेंडली डिजाइन को प्राथमिकता दी जाएगी।