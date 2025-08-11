11 अगस्त 2025,

सोमवार

लखनऊ

LDA Group Housing : गोमती नगर, ऐशबाग और वसंत कुंज में एलडीए बनाएगा हाईटेक फ्लैट, कीमत होगी निजी बिल्डरों से कम

LDA Group : लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, ऐशबाग और वसंत कुंज में 1100 से अधिक हाईटेक फ्लैट बनाएगा। स्वीमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, ग्रीन एरिया समेत आधुनिक सुविधाओं से लैस ये फ्लैट निजी बिल्डरों की तुलना में सस्ती कीमत पर उपलब्ध होंगे। डिजाइन पर्यावरण-हितैषी होगी।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 11, 2025

लखनऊ में एलडीए बनाएगा 1100 से अधिक हाईटेक फ्लैट, कीमत होगी निजी बिल्डरों से कम फोटो सोर्स : Social Media
लखनऊ में एलडीए बनाएगा 1100 से अधिक हाईटेक फ्लैट, कीमत होगी निजी बिल्डरों से कम फोटो सोर्स : Social Media

LDA New Housing Projects: राजधानी लखनऊ में जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस और पर्यावरण के अनुकूल हाईटेक ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं तैयार होने जा रही हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, ऐशबाग और बसंतकुंज योजना में बहुमंजिला अपार्टमेंट्स बनाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। इन योजनाओं में लगभग 1100 से अधिक फ्लैट बनाए जाएंगे, जिनकी कीमत निजी बिल्डरों के प्रोजेक्ट की तुलना में कम रखी जाएगी। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य राजधानी के मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को विश्वस्तरीय सुविधाएं सुलभ कीमत पर उपलब्ध कराना है।

चार प्रमुख स्थानों पर निर्माण

  • नए फ्लैट निर्माण के लिए चार जगहें चुनी गई हैं 
  • गोमती नगर (विराज खंड) – 4.5 एकड़
  • गोमतीनगर विस्तार (सेक्टर-4, राप्ति अपार्टमेंट के पास) – 3.5 एकड़
  • ऐशबाग (मिल रोड) – 4.63 एकड़
  • बसंतकुंज (सेक्टर-जे, राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने) – 3.7 एकड़
  • इन सभी स्थानों पर बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, शैक्षिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं और सार्वजनिक परिवहन की आसानी से उपलब्धता है।

फ्लैट्स की श्रेणियां और संख्या

इन चारों योजनाओं में 2 बीएचके (स्टडी), 3 बीएचके और 3 बीएचके (स्टडी/सर्वेंट रूम) श्रेणियों के फ्लैट बनाए जाएंगे। इनमें खास तौर पर 2 बीएचके और 3 बीएचके (सर्वेंट रूम) वाले फ्लैटों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि इनकी मांग बाजार में सबसे ज्यादा है।

आधुनिक और पर्यावरण-हितैषी डिजाइन

  • एलडीए इस बार अपने अपार्टमेंट्स के लुक, डिजाइन और लेआउट में बड़े बदलाव करने जा रहा है 
  • किचन, वॉशरूम और बालकनी का एरिया बढ़ाया जाएगा, ताकि परिवार को अधिक खुली जगह मिले।
  • क्रॉस वेंटिलेशन को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे घरों में प्राकृतिक रोशनी और हवा का प्रवाह बना रहे, और एसी पर निर्भरता कम हो।
  • परिसर में ग्रीन एरिया को बढ़ाया जाएगा और उसे सुव्यवस्थित किया जाएगा।
  • जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली (Rainwater Harvesting) को अनिवार्य किया जाएगा।

विश्वस्तरीय सुविधाएं

इन अपार्टमेंट्स में निवासियों के लिए कई तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें शामिल हैं-

  • स्विमिंग पूल
  • जिम
  • योगा सेंटर
  • क्लब हाउस
  • बच्चों के लिए प्ले एरिया
  • लिफ्ट सुविधा
  • पार्किंग स्पेस
  • ग्रीन पार्क और लैंडस्केपिंग
  • 24×7 सुरक्षा व्यवस्था

ऑनलाइन डिमांड सर्वे पूरा

एलडीए ने इन योजनाओं की शुरुआत से पहले ऑनलाइन डिमांड सर्वे भी पूरा कर लिया है, जिसमें लोगों ने आधुनिक, सुविधा युक्त और उचित कीमत वाले आवास की भारी मांग जताई। इस सर्वे के आधार पर फ्लैटों की संख्या, आकार और डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया है।

निजी डेवलपर्स से कीमत होगी कम

मंडलायुक्त के निर्देशानुसार, इन नए फ्लैटों की कीमत आसपास के निजी बिल्डरों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स की तुलना में कम रखी जाएगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को आधुनिक सुविधाओं के साथ किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराना है। एलडीए ने इस परियोजना के लिए पहले से मौजूद निजी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट का गहन अध्ययन किया है और उनकी डिजाइन, निर्माण गुणवत्ता और सुविधाओं की तुलना करके अपनी योजना को बेहतर बनाने का प्रयास किया है।

स्थान का महत्व

चुने गए चारों स्थान शहर की मुख्यधारा से जुड़े हुए हैं.

  • गोमतीनगर और गोमती नगर विस्तार राजधानी के सबसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल हैं, जहां आईटी पार्क, मॉल, स्कूल और अस्पताल मौजूद हैं।
  • ऐशबाग पुराना लेकिन तेजी से बदलता क्षेत्र है, जहां आधुनिक अपार्टमेंट्स की मांग लगातार बढ़ रही है।
  • वसंत कुंज का इलाका हरे-भरे वातावरण और शांत माहौल के कारण आकर्षण का केंद्र है।

फ्लैट खरीददारों के लिए फायदे

  • किफायती कीमत पर आधुनिक सुविधाएं
  • शहर के प्रमुख इलाकों में घर का अवसर
  • ग्रीन और पर्यावरण-हितैषी डिजाइन
  • एलडीए की विश्वसनीयता और कानूनी सुरक्षा
  • बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता

एलडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक, इन चार परियोजनाओं के बाद शहर के अन्य इलाकों में भी इसी तरह की आधुनिक ग्रुप हाउसिंग योजनाएं शुरू करने पर विचार किया जाएगा। साथ ही, हर नई योजना में ग्रीन एरिया और ईको-फ्रेंडली डिजाइन को प्राथमिकता दी जाएगी।

Published on:

11 Aug 2025 09:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / LDA Group Housing : गोमती नगर, ऐशबाग और वसंत कुंज में एलडीए बनाएगा हाईटेक फ्लैट, कीमत होगी निजी बिल्डरों से कम

