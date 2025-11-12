Dr Shaheen Jaish E Mohammed Link: लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद आतंक जांच के घेरे में: तलाक, अकेलापन और ‘जेईएम’ मॉड्यूल से जुड़ाव की कहानी

पुलिस के अनुसार, शाहीन शाहिद की शादी महाराष्ट्र निवासी ज़फर हयात नामक व्यक्ति से हुई थी। हालांकि यह रिश्ता अधिक समय तक नहीं चला और 2015 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद शाहीन हरियाणा के फरीदाबाद में अकेले रहने लगीं। जांच अधिकारियों का कहना है कि संभवत इसी दौरान वे कट्टरपंथी नेटवर्क के संपर्क में आईं। प्रारंभिक सूचना यह भी बताती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी बातचीत कुछ ऐसे समूहों से हुई जो धर्म के नाम पर युवाओं को बरगला रहे थे। धीरे-धीरे शाहीन इन विचारधाराओं के प्रभाव में आईं और कथित रूप से आतंक मॉड्यूल से जुड़ गईं। महाराष्ट्र पुलिस अब इस मामले में शाहीन के पूर्व पति और उनके परिचितों के संपर्कों की जांच कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि शाहीन के कुछ पुराने संपर्क महाराष्ट्र में भी सक्रिय रहे हों, जिसके कारण जांच का दायरा वहाँ तक बढ़ाया गया है।