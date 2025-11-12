Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Dr Shaheen Jaish E Mohammed Link: लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद आतंक जांच के घेरे में: तलाक, अकेलापन और ‘जेईएम’ मॉड्यूल से जुड़ाव की कहानी

Dr Shaheen Shahid Delhi Blast: लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी ने पूरे देश को चौंका दिया है। फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने और दिल्ली धमाके से जुड़ी जांच में उनका नाम सामने आया है। तलाक के बाद हरियाणा में रह रही यह प्रोफेसर अब जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल से जुड़ाव के आरोप में घिरी हैं।

5 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 12, 2025

Lucknow Doctor Terror Link (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Lucknow Doctor Terror Link (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Dr Shaheen Lucknow Doctor Linked to Terror Plot : दिल्ली के लाल किला क्षेत्र के पास हाल ही में हुए कार धमाके और फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के मामले में जांच एजेंसियों को एक बड़ा सुराग तब मिला जब हरियाणा की अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़ी लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल पृष्ठभूमि से आने वाली यह महिला डॉक्टर अब आतंक के एक बड़े नेटवर्क की कथित सदस्य के रूप में जांच एजेंसियों के रडार पर हैं।


फरीदाबाद में 2,900 किलो से अधिक विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी ने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिला कर रख दिया था। इस बरामदगी का सीधा संबंध जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जोड़ा जा रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क में डॉक्टर शाहीन शाहिद ने न केवल वित्तीय और तकनीकी सहायता दी, बल्कि कथित तौर पर महिलाओं की एक नई शाखा, “जमात-उल-मोमिनीन” को सक्रिय करने की जिम्मेदारी भी संभाली थी।

शैक्षणिक और पेशेवर सफर

शाहीन शाहिद का जन्म लखनऊ के कैसरबाग क्षेत्र के एक शिक्षित परिवार में हुआ। उनके पिता, सैयद अहमद अंसारी, का कहना है कि “बेटी बचपन से ही पढ़ाई में बेहद तेज थी, और हमें कभी कल्पना भी नहीं थी कि वह किसी इस तरह के जाल में फँस सकती है। शाहीन ने लखनऊ से एमबीबीएस की पढ़ाई की और बाद में एमडी की उपाधि हासिल की। 2006 में उनका चयन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) के माध्यम से हुआ और उन्हें कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। उनके सहकर्मी बताते हैं कि वे गंभीर, शोध-उन्मुख और अनुशासित प्रोफेसर थीं।

लेकिन 2013 के बाद उनके जीवन में बदलाव आने शुरू हुए। कॉलेज प्रशासन के अनुसार, उन्होंने लंबे अवकाश के लिए आवेदन दिया और धीरे-धीरे संस्थान से दूरी बना ली। 2021 में उनकी सेवाएं औपचारिक रूप से समाप्त कर दी गईं। इसी दौरान वे हरियाणा की अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़ गईं, जहाँ वे बायोमेडिकल रिसर्च में सहायक के रूप में कार्यरत थीं।

तलाक और एकाकीपन का दौर

पुलिस के अनुसार, शाहीन शाहिद की शादी महाराष्ट्र निवासी ज़फर हयात नामक व्यक्ति से हुई थी। हालांकि यह रिश्ता अधिक समय तक नहीं चला और 2015 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद शाहीन हरियाणा के फरीदाबाद में अकेले रहने लगीं। जांच अधिकारियों का कहना है कि संभवत इसी दौरान वे कट्टरपंथी नेटवर्क के संपर्क में आईं। प्रारंभिक सूचना यह भी बताती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी बातचीत कुछ ऐसे समूहों से हुई जो धर्म के नाम पर युवाओं को बरगला रहे थे। धीरे-धीरे शाहीन इन विचारधाराओं के प्रभाव में आईं और कथित रूप से आतंक मॉड्यूल से जुड़ गईं। महाराष्ट्र पुलिस अब इस मामले में शाहीन के पूर्व पति और उनके परिचितों के संपर्कों की जांच कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि शाहीन के कुछ पुराने संपर्क महाराष्ट्र में भी सक्रिय रहे हों, जिसके कारण जांच का दायरा वहाँ तक बढ़ाया गया है।

गिरफ्तारी और जांच का खुलासा

फरीदाबाद में पिछले सप्ताह एक संदिग्ध घर की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक, हथियार, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए। बरामदगी के बाद जो डिजिटल फुटप्रिंट मिले, उन्होंने पुलिस को शाहीन शाहिद तक पहुँचाया। ATS के अनुसार शाहीन की कार से एक AK-47 राइफल, कुछ कारतूस, और एक लैपटॉप बरामद किया गया जिसमें कुछ एन्क्रिप्टेड फ़ाइलें मिली हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम इन डेटा का विश्लेषण कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि विस्फोटक सामग्री कहाँ से आई और किस उद्देश्य के लिए तैयार की जा रही थी। लखनऊ में शाहीन के घर पर यूपी एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने छापे मारे हैं। तलाशी के दौरान कई दस्तावेज, पासपोर्ट, और विदेशी स्रोतों से संदिग्ध धन लेन-देन के सबूत मिले हैं।

‘जमात-उल-मोमिनीन’: महिलाओं की नई शाखा

सूत्रों के अनुसार, शाहीन को जैश-ए-मोहम्मद की एक महिला शाखा स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया और विश्वविद्यालय परिसरों में महिलाओं को प्रभावित करना था। इंटेलिजेंस एजेंसियों के अनुसार, इस समूह का लक्ष्य था कि शिक्षित और सामाजिक रूप से प्रभावशाली महिलाएं, खासतौर पर मेडिकल और टेक्निकल पृष्ठभूमि वाली, संगठन के प्रचार और फंडिंग नेटवर्क में भूमिका निभाएँ। एक वरिष्ठ अधिकारी के शब्दों में डॉ. शाहीन शाहिद जैसे शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति का इस प्रकार के नेटवर्क में शामिल होना बहुत गंभीर बात है। यह इस बात का संकेत है कि आतंकवादी संगठन अब समाज के उच्चवर्गीय और शिक्षित तबकों तक पहुँच बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

परिवार का बयान

लखनऊ में उनके पिता ने मीडिया से कहा कि उन्हें इस गिरफ्तारी की खबर पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि शाहीन नियमित रूप से परिवार से संपर्क में रहती थी और कभी किसी संदिग्ध गतिविधि का संकेत नहीं मिला। उनके अनुसार, “वह मेहनती और धार्मिक जरूर थीं, लेकिन कभी कट्टर नहीं थीं। हमें शक है कि किसी ने उनका इस्तेमाल किया है। पुलिस फिलहाल शाहीन के भाई डॉ. परवेज अंसारी से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक उनके किसी प्रत्यक्ष संलिप्तता के सबूत नहीं मिले हैं।

शिक्षित वर्ग में कट्टरपंथ का नया चेहरा

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला “सफेदपोश आतंकवाद” की नई परिभाषा को सामने ला रहा है, यानी ऐसे लोग जो समाज में सम्मानित पदों पर हैं लेकिन धीरे-धीरे चरमपंथी विचारधाराओं के प्रभाव में आ जाते हैं। सुरक्षा विश्लेषक ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एस. के. चतुर्वेदी का कहना है कि अब आतंक का स्वरूप बदल रहा है। पहले सीमा पार से हथियार या चरमपंथी भेजे जाते थे, अब सोशल मीडिया और वैचारिक प्रचार के जरिए समाज के भीतर से ही लोग तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को विश्वविद्यालयों और पेशेवर संस्थानों में ‘साइको-सोशल मॉनिटरिंग’ की प्रणाली मजबूत करनी होगी ताकि ऐसे मामलों को पहले ही पहचाना जा सके।

आगे की कार्रवाई

फिलहाल शाहीन शाहिद को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां उनके बैंक खातों, विदेशी लेनदेन, ईमेल और कॉल रिकॉर्ड की भी जांच कर रही हैं। साथ ही, उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्रों और सहयोगियों से भी पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह एक “बहु-राज्यीय नेटवर्क” है जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, और महाराष्ट्र के लिंक सामने आ सकते हैं। आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां संभव हैं।

ये भी पढ़ें

Delhi Blast: डॉ. शाहीन केस में नया खुलासा; डेढ़ साल से गायब, एटीएस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य आए सामने
लखनऊ
डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी हलचल, पिता बोले डेढ़ साल से संपर्क में नहीं थी बेटी (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 08:15 am

Published on:

12 Nov 2025 08:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Dr Shaheen Jaish E Mohammed Link: लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद आतंक जांच के घेरे में: तलाक, अकेलापन और ‘जेईएम’ मॉड्यूल से जुड़ाव की कहानी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Board Exam Date 2026: यूपी 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल बदला, देख लें पूरा परीक्षा शेड्यूल

UP Board Exam Date 2026
शिक्षा

Silver Price: सोना-चांदी के दाम चढ़े, नए रेट अपडेट से बाजार में बढ़ी हलचल

सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव, सराफा एसोसिएशन ने जारी किए ताज़ा रेट (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ

डॉ शाहीन पर शिकंजा: एटीएस की छापेमारी में डिजिटल सबूत मिले, परिवार से लंबी पूछताछ तेज

डॉ शाहीन पर शिकंजा कसता गया; ATS ने पिता और भाई से की लंबी पूछताछ (फोटो सोर्स : Police Department
लखनऊ

LDA की बड़ी कार्रवाई, 50 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, काकोरी से माल तक चला बुलडोजर अभियान

काकोरी में 50 बीघा अवैध कॉलोनी ध्वस्त, 6 व्यावसायिक निर्माण सील (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )
लखनऊ

Lucknow में अब हरे-नीले रंग के अधिकृत कूड़ा ठेले, अवैध ठेलों की पहचान होगी आसान और व्यवस्था मजबूत

नगर निगम के आधिकारिक ठेले अब हरे और नीले रंग में दिखेंगे (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.