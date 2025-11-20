Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

Gold Rate: सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के ताजा रेट जारी, खरीदारी पर बढ़ेगा ग्राहकों का खर्च इस तेजी से

Gold &amp; Silver Rates Soar Today: लखनऊ के चौक सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दाम एक बार फिर बढ़त के साथ सामने आए हैं। सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताज़ा रेट्स के अनुसार सभी कैरेट में सोने के भाव मजबूत बने हुए हैं। बढ़ती कीमतों का सीधा असर खुदरा ग्राहकों की खरीद पर दिखेगा।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 20, 2025

सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दामों में तेजी- सर्राफा एसोसिएशन ने जारी किए अपडेटेड भाव (फोटो सोर्स : AI)

सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दामों में तेजी- सर्राफा एसोसिएशन ने जारी किए अपडेटेड भाव (फोटो सोर्स : AI)

Gold Silver Price Today: लखनऊ के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच आज चौक सर्राफा एसोसिएशन ने ताजा रेट अपडेट जारी किए। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विनोद महेश्वरी द्वारा जारी इस सूची के अनुसार आज खुदरा ग्राहकों के लिए सोने–चाँदी के दामों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। एसोसिएशन के मुताबिक, खुदरा बिक्री (Retail Sale) के लिए 10 ग्राम सोना-चाँदी के भाव जारी किए गए हैं। ध्यान देने योग्य है कि घोषित कीमतों में GST, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क चार्ज शामिल नहीं हैं। इन अतिरिक्त शुल्कों के अनुसार अंतिम बिल अमाउंट में वृद्धि होती है, जिसका प्रभाव ग्राहकों को सोने-चांदी की खरीदारी करते समय सीधे पड़ता है।

सोने के दाम: सभी कैरेट में मजबूती

  • जारी नवीनतम लखनऊ रेट अपडेट में सोने के भावों में मजबूती बनी रही।
  • 24 कैरेट सोना – ₹1,27,900 (10 ग्राम)

24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। इस कारण 24 कैरेट की कीमत हमेशा अन्य शुद्धताओं के मुकाबले अधिक रहती है। आज जारी रेट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹1,27,900 पर पहुंच गया है, जिसने बाजार में प्रीमियम सेगमेंट की खरीदारी में तेजी ला दी है।

22 कैरेट सोना – ₹1,18,000 (10 ग्राम) / 92%

  • 22 कैरेट सोना आमतौर पर ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हल्की मात्रा में मिश्रण होने से यह कुछ अधिक टिकाऊ हो जाता है। एसोसिएशन द्वारा दिया गया 92% का शुद्धता प्रतिशत ग्राहकों को गुणवत्ता की स्पष्ट जानकारी सुनिश्चित करता है।
  • 10 ग्राम 22 कैरेट सोना आज ₹1,18,000 पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले कुछ दिनों की तुलना में स्थिर से लेकर थोड़ा तेज रुझान दर्शाता है।

18 कैरेट सोना – ₹97,500 (10 ग्राम) / 76%

  • 18 कैरेट सोना मुख्यतः डिज़ाइनर ज्वेलरी, हल्के वजन वाले गहनों और आधुनिक फैशन ज्वेलरी में प्रयोग किया जाता है। इसमें सोने की शुद्धता 76% रहती है।
  • 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का आज का रेट ₹97,500 रहा, जो मध्यम बजट वाले ग्राहकों और आधुनिक डिज़ाइनों की चाह रखने वालों के लिए उपयुक्त माना जा रहा है।

चांदी के दाम: उठापटक के बीच स्थिरता

चाँदी ज्वेलरी – ₹1,62,500 प्रति किलो

चाँदी के बाजार में पिछले कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर भी इंडस्ट्रियल डिमांड और इंवेस्टमेंट की मांग के चलते चांदी के भाव में तेजी देखी जा रही है। एसोसिएशन द्वारा जारी रेट के अनुसार ज्वेलरी ग्रेड चांदी आज ₹1,62,500 प्रति किलो दर्ज की गई है। चांदी के दामों में यह तेजी निवेशकों के लिए आकर्षक मानी जा रही है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से सोने के मुकाबले चांदी में तेजी की प्रतिशतता अधिक देखी जाती है। वहीं, ज्वेलरी निर्माताओं के लिए बढ़ती कीमतें लागत में इजाफा कर रही हैं।

लखनऊ के बाजार में क्यों बढ़ रहे हैं दाम 

सोने-चाँदी की बढ़ती कीमतों के पीछे कई प्रमुख कारण माने जा रहे हैं-

  • 1 अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजीवैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होना और सोने की सेफ-हेवन मांग बढ़ने से घरेलू बाजार में दाम ऊपर बने हुए हैं।
  • 2 त्योहारी और विवाह सीजन की मांगनवंबर–दिसंबर में उत्तर भारत में विवाहों का मौसम होता है। ऐसे समय में सोने-चाँदी की खरीदारी बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय बाजार में भाव मजबूत बने रहते हैं।
  • 3 निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर रुझानशेयर बाज़ार में अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनावों के चलते निवेशक सोने को अधिक सुरक्षित विकल्प के रूप में देख रहे हैं।
  • 4 उत्पादन और आयात लागत बढ़नाहॉलमार्क अनिवार्यता, ट्रांजिट खर्च और आयात शुल्क में मामूली बढ़ोतरी ने भी घरेलू कीमतों को प्रभावित किया है।

खुदरा ग्राहकों पर बढ़ती कीमतों का असर

लखनऊ में सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम ग्राहकों और ज्वेलरी व्यवसायियों दोनों पर पड़ रहा है।

  • ग्राहकों पर प्रभाव
  • गहने खरीदना महंगा होता जा रहा है।
  • मेकिंग चार्ज, हॉलमार्क शुल्क और GST जोड़ने के बाद कुल कीमत और बढ़ जाती है।
  • कई ग्राहक 18 कैरेट की डिज़ाइनर ज्वेलरी की ओर रुख कर रहे हैं।
  • व्यवसायियों पर प्रभाव
  • लागत बढ़ने से लाभ मार्जिन प्रभावित होता है।
  • तेज़ी के माहौल में स्टॉक भरने में जोखिम बढ़ जाता है।
  • कुछ व्यापारी पुरानी ज्वेलरी के एक्सचेंज ऑफर को बढ़ावा दे रहे हैं।

चौक सर्राफा बाजार में रौनक

लखनऊ का ऐतिहासिक चौक क्षेत्र सदियों से सोने-चांदी के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां के व्यापारी पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के गहनों के लिए प्रसिद्ध हैं। आज जारी रेट अपडेट से बाजार में चर्चा का दौर चला हुआ है। व्यापारी और ग्राहक दोनों बाज़ार की गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी विनोद महेश्वरी ने बताया कि एसोसिएशन रोज़ाना अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार के रुझानों का विश्लेषण करके ही रेट जारी करता है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों को सोने-चांदी खरीदते समय हॉलमार्किंग और बिल की पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

खरीदारी के लिए विशेषज्ञों की सलाह

  • हमेशा हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदें।
  • बिल अवश्य लें, जिसमें कैरेट, वजन, हॉलमार्क और मेकिंग चार्ज स्पष्ट हों।
  • कीमत बढ़ने की स्थिति में छोटे आइटम या 18 कैरेट डिज़ाइनर ज्वेलरी बेहतर विकल्प हो सकती है।
  • निवेश के लिए सिक्के और बार सुरक्षित माने जाते हैं।

