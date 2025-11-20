Gold Rate: सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के ताजा रेट जारी, खरीदारी पर बढ़ेगा ग्राहकों का खर्च इस तेजी से

सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दामों में तेजी- सर्राफा एसोसिएशन ने जारी किए अपडेटेड भाव (फोटो सोर्स : AI)
Gold Silver Price Today: लखनऊ के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच आज चौक सर्राफा एसोसिएशन ने ताजा रेट अपडेट जारी किए। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विनोद महेश्वरी द्वारा जारी इस सूची के अनुसार आज खुदरा ग्राहकों के लिए सोने–चाँदी के दामों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। एसोसिएशन के मुताबिक, खुदरा बिक्री (Retail Sale) के लिए 10 ग्राम सोना-चाँदी के भाव जारी किए गए हैं। ध्यान देने योग्य है कि घोषित कीमतों में GST, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क चार्ज शामिल नहीं हैं। इन अतिरिक्त शुल्कों के अनुसार अंतिम बिल अमाउंट में वृद्धि होती है, जिसका प्रभाव ग्राहकों को सोने-चांदी की खरीदारी करते समय सीधे पड़ता है।
24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। इस कारण 24 कैरेट की कीमत हमेशा अन्य शुद्धताओं के मुकाबले अधिक रहती है। आज जारी रेट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹1,27,900 पर पहुंच गया है, जिसने बाजार में प्रीमियम सेगमेंट की खरीदारी में तेजी ला दी है।
22 कैरेट सोना – ₹1,18,000 (10 ग्राम) / 92%
18 कैरेट सोना – ₹97,500 (10 ग्राम) / 76%
चाँदी ज्वेलरी – ₹1,62,500 प्रति किलो
चाँदी के बाजार में पिछले कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर भी इंडस्ट्रियल डिमांड और इंवेस्टमेंट की मांग के चलते चांदी के भाव में तेजी देखी जा रही है। एसोसिएशन द्वारा जारी रेट के अनुसार ज्वेलरी ग्रेड चांदी आज ₹1,62,500 प्रति किलो दर्ज की गई है। चांदी के दामों में यह तेजी निवेशकों के लिए आकर्षक मानी जा रही है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से सोने के मुकाबले चांदी में तेजी की प्रतिशतता अधिक देखी जाती है। वहीं, ज्वेलरी निर्माताओं के लिए बढ़ती कीमतें लागत में इजाफा कर रही हैं।
सोने-चाँदी की बढ़ती कीमतों के पीछे कई प्रमुख कारण माने जा रहे हैं-
लखनऊ में सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम ग्राहकों और ज्वेलरी व्यवसायियों दोनों पर पड़ रहा है।
लखनऊ का ऐतिहासिक चौक क्षेत्र सदियों से सोने-चांदी के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां के व्यापारी पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के गहनों के लिए प्रसिद्ध हैं। आज जारी रेट अपडेट से बाजार में चर्चा का दौर चला हुआ है। व्यापारी और ग्राहक दोनों बाज़ार की गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी विनोद महेश्वरी ने बताया कि एसोसिएशन रोज़ाना अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार के रुझानों का विश्लेषण करके ही रेट जारी करता है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों को सोने-चांदी खरीदते समय हॉलमार्किंग और बिल की पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
