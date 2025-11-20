Gold Rate: सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के ताजा रेट जारी, खरीदारी पर बढ़ेगा ग्राहकों का खर्च इस तेजी से

Gold Silver Price Today: लखनऊ के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच आज चौक सर्राफा एसोसिएशन ने ताजा रेट अपडेट जारी किए। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विनोद महेश्वरी द्वारा जारी इस सूची के अनुसार आज खुदरा ग्राहकों के लिए सोने–चाँदी के दामों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। एसोसिएशन के मुताबिक, खुदरा बिक्री (Retail Sale) के लिए 10 ग्राम सोना-चाँदी के भाव जारी किए गए हैं। ध्यान देने योग्य है कि घोषित कीमतों में GST, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क चार्ज शामिल नहीं हैं। इन अतिरिक्त शुल्कों के अनुसार अंतिम बिल अमाउंट में वृद्धि होती है, जिसका प्रभाव ग्राहकों को सोने-चांदी की खरीदारी करते समय सीधे पड़ता है।