UP Crime: हद पार, पत्नी की इज्जत बचाने निकले पति को दबंगों ने पीटा, जानिए वजह

पीड़िता ने बताया कि अगले दिन, 14 अक्टूबर को हार्दिक सिंह ने उसके पति को फोन कर बुलाया। जब पति वहां पहुँचा तो पहले से राजू तिवारी, पवन सिंह, नीतू अवस्थी और चार–पाँच अन्य युवक मौजूद थे। वहाँ सभी ने मिलकर उसके पति की बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने खुलेआम धमकी दी, अगर अपनी जान प्यारी है तो अपनी बीवी को हमारे हवाले कर दो, वरना उसकी नहाते हुए बनाई वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूँगा। हमले में महिला के पति के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और तहरीर दी।