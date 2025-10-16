Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Crime: हद पार, पत्नी की इज्जत बचाने निकले पति को दबंगों ने पीटा, जानिए वजह

UP Lucknow Horror: लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक महिला के नहाने के दौरान मोहल्ले के युवकों ने बाथरूम के पीछे से उसका वीडियो बना लिया। विरोध करने पर महिला के पति की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 16, 2025

धमकी- पत्नी को हवाले करो, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा; पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

धमकी- पत्नी को हवाले करो, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा; पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

UP Crime Against Women: राजधानी के ठाकुरगंज क्षेत्र में एक शर्मनाक वारदात ने फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले के ही कुछ युवकों ने उसके नहाने के दौरान बाथरूम के पीछे से चोरी-छिपे वीडियो बना लिया। जब महिला ने इसका विरोध किया और पति ने उन मनचलों से बात करनी चाही, तो उन्होंने पति को बेरहमी से पीट दिया और धमकी दी कि अगर पत्नी को हवाले नहीं किया तो वीडियो वायरल कर बदनाम कर देंगे।

पीड़िता ने थाने पहुंचकर सुनाई आपबीती

पीड़िता के मुताबिक, वह अपने पति और बेटी के साथ ठाकुरगंज क्षेत्र में रहती है। उसके घर के पीछे हार्दिक सिंह नामक युवक रहता है जो अक्सर अपने साथियों लवकुश, राजू तिवारी और कुछ अन्य लड़कों के साथ घर के बाहर बैठा रहता है। महिला का आरोप है कि ये लोग आए दिन अश्लील इशारे करते हैं और जब वह बेटी को स्कूल छोड़ने या लेने जाती है, तो उसका पीछा कर अभद्र टिप्पणी करते हैं।

रात में हुई घिनौनी हरकत

महिला ने बताया कि बीती 12 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे वह घर के बाथरूम में नहा रही थी। उसी दौरान उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे की दीवार के पास खड़ा है। जब उसने देखा तो हार्दिक सिंह और उसके साथी मोबाइल कैमरे से उसका वीडियो बना रहे थे। महिला के शोर मचाने पर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। जब महिला ने यह बात अपने पति को बताई तो उसने आरोपियों से बात करने की कोशिश की। लेकिन बात करने के बजाय उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और उसके पति पर हमला कर दिया।

‘पत्नी को हवाले करो, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा’

पीड़िता ने बताया कि अगले दिन, 14 अक्टूबर को हार्दिक सिंह ने उसके पति को फोन कर बुलाया। जब पति वहां पहुँचा तो पहले से राजू तिवारी, पवन सिंह, नीतू अवस्थी और चार–पाँच अन्य युवक मौजूद थे। वहाँ सभी ने मिलकर उसके पति की बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने खुलेआम धमकी दी, अगर अपनी जान प्यारी है तो अपनी बीवी को हमारे हवाले कर दो, वरना उसकी नहाते हुए बनाई वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूँगा। हमले में महिला के पति के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और तहरीर दी।

पुलिस कार्रवाई- मामला दर्ज, जांच जारी

पीड़िता की शिकायत पर ठाकुरगंज थाने में हार्दिक सिंह, राजू तिवारी, लवकुश, पवन सिंह, नीतू अवस्थी और अन्य के खिलाफ छेड़छाड़, धमकी, और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।  ठाकुरगंज थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आरोपियों के घरों पर दबिश दी, लेकिन वे फिलहाल फरार हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, कुछ आरोपी इलाके में दबंग प्रवृत्ति के हैं और पहले भी कई बार उत्पीड़न की शिकायतें मिल चुकी हैं।

पड़ोसी बोले - महीनों से कर रहे थे उत्पीड़न

मोहल्ले के कुछ निवासियों ने बताया कि हार्दिक सिंह और उसके साथियों का रवैया पहले से संदिग्ध था। वे अक्सर घरों के बाहर खड़े होकर महिलाओं को देखते रहते थे। लेकिन कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक महिला ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हम सब डर के मारे चुप रहते थे। जो विरोध करता, वही मुसीबत में फँस जाता था। अब मामला खुलने के बाद उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई करेगी।

महिला संगठनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला आयोग और स्थानीय महिला संगठन ने भी घटना की निंदा की है। राजधानी महिला मंच की अध्यक्ष नीलम त्रिपाठी ने कहा कि यह मामला न केवल निजता का उल्लंघन है, बल्कि महिला के सम्मान पर सीधा हमला है। ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और ऐसी घिनौनी हरकत करने की सोच भी न सके।”

निजता और डिजिटल अपराध की चुनौती

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि मोबाइल कैमरा और सोशल मीडिया के इस दौर में महिलाओं की निजता कितनी असुरक्षित है। बाथरूम, चेंजिंग रूम या घर की चारदीवारी में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार भी अब खतरे में दिख रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में आईटी एक्ट की धाराएँ भी लग सकती हैं, जिसमें दोषियों को लंबी सजा का प्रावधान है।

परिवार की गुहार- न्याय मिले, सुरक्षा दी जाए

पीड़िता का परिवार अब भयभीत है। उसका कहना है कि आरोपी खुलेआम धमकी दे रहे हैं और आसपास घूम रहे हैं। महिला ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। हम घर से बाहर निकलने से डरते हैं। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही। हमें इंसाफ चाहिए और सुरक्षा भी।” - पीड़िता का बयान।

ऐसी घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, बल्कि समाज में भी जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना जरूरी है। एक महिला की अस्मिता पर हमला सिर्फ उस परिवार पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता पर कलंक होता है।

ये भी पढ़ें

UP Police: रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर दरिंदे नहीं रुके-राजधानी में नाबालिग से दरिंदगी की घटना ने हिलाया सबको, दो गिरफ्तार, तीन फरार
लखनऊ
तीन फरार, पुलिस ने शुरू की सघन तलाश (फोटो सोर्स : ritesh singh )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 09:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Crime: हद पार, पत्नी की इज्जत बचाने निकले पति को दबंगों ने पीटा, जानिए वजह

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

BSP Mission 2027: कांशीराम की राह पर मायावती का नया संकल्प- मिशन 2027 की तैयारी तेज़

बसपा की बड़ी बैठक आज मायावती देंगी आंदोलन को नई दिशा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

CM Yogi Warns: त्योहार की खुशियों में जो भंग डालेगा, उसकी दीपावली जेल में कटेगी – योगी

सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- प्रदेश अब दंगों का नहीं, विकास का पर्याय (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

GST News: जब अठन्नी गायब हुई, तो बिस्किट की मिठास भी कड़वी हो गई, जानें कैसे

जीएसटी में राहत के बाद घटे दाम, पर चलन से बाहर सिक्का बना सिरदर्द (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

NDA का कुनबा तिनका-तिनका बिखर रहा है,उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं: सुरेंद्र राजपूत

लखनऊ

मंत्री धर्मवीर प्रजापति बोले- एनडीए में सबकुछ ठीक है, छोटी-मोटी बातों को सुलझा लिया जाएगा

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.