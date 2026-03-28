Exhibition: कैसरबाग में दो दिवसीय प्रदर्शनी का आगाज, फिल्म स्क्रीनिंग और पैनल चर्चा आकर्षण का केंद्र

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पैनल चर्चा है, जिसमें सिनेमा और कला जगत से जुड़े विशेषज्ञ अपने विचार साझा कर रहे हैं। इन चर्चाओं में फिल्मों की विषयवस्तु, निर्देशन, सामाजिक प्रभाव और बदलते सिनेमा के स्वरूप पर विस्तार से बातचीत की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज का आईना भी है। पैनल चर्चा के दौरान दर्शकों को भी अपने सवाल पूछने और विचार साझा करने का अवसर दिया जा रहा है, जिससे यह आयोजन और अधिक संवादात्मक बन गया है।